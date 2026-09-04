В Екатеринбурге ограничат движение транспорта по переулку Мельковскому с 19 сентября

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2026. В Екатеринбурге на период строительства сетей водоснабжения ограничат движение транспорта по переулку Мельковскому в районе дома № 4 с 19 сентября по 19 октября.

В пресс-службе горадминистрации сообщили, что в указанный период изменится схема движения автобуса № 56. Маршрут к остановке «7 Ключей (Тагильский подход)» следующий: Космонавтов — Артинская — Армавирская — далее по маршруту. Временно отменят остановки «Проспект Космонавтов», «Хладокомбинат Норд», «Автоколонна». Вводятся остановки: «1-й км», «Техучилище», «Проспект Космонавтов», «Артинская».

Автомобилисты смогут объехать закрытый участок по улицам Космонавтов — Артинская — Армавирская — Завокзальная.

С 4 по 20 сентября — в дни Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге ограничат движение всех видов транспорта в мкр. Новокольцовский (за исключением аккредитованного транспорта Фестиваля, транспорта оперативных и коммунальных служб). С 08:00 4 сентября до 23:59 20 сентября проезд закроют по ул. Универсиады, от Экспо-бульвара до проезда к очистным сооружениям на ул. Универсиады.

С 08:00 8 сентября по 23:59 20 сентября движение ограничат на следующих участках:

• по Экспо-бульвару — от кольцевой развязки у въезда на территорию МВЦ «Екатеринбург Экспо» до кольцевой развязки у бульвара Новосинарского;

• по бульвару Новосинарскому — от кольцевой развязки у Экспо-бульвара до ул. Универсиады;

• по ул. 100-летия Уральского федерального университета — от Новосинарского бульвара до Экспо-бульвара;

• по ул. Универсиады — от Новосинарского бульвара до Экспо-бульвара;

• по ул. Выставочная — от Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги до МВЦ «Екатеринбург Экспо».

C 00:01 8 сентября до 23:59 20 сентября на этих участках будет запрещена стоянка автотранспорта, сообщили в горадминистрации.