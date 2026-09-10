Суд в Екатеринбурге запретил ставить зарядную станцию для электромобилей на паркинге

УрБК, Екатеринбург, 10.09.2026. Академический районный суд Екатеринбурга отказал собственнику машино-места в иске к управляющей компании, который требовал предоставить доступ к вводно-распределительному устройству для установки зарядной станции для электромобиля в паркинге многоквартирного дома. Об этом сообщили в пресс-службе Академического районного суда.

Истец ссылался на право собственности на машино-место и электромобиль, а также на наличие технических документов и согласований с электросетевой компанией. При этом управляющая компания отказала ему в доступе к вводно-распределительному устройству, необходимому для подключения зарядного оборудования.

Ответчик указывал, что для установки станции необходимо получить согласие собственников помещений многоквартирного дома и разработать проектную документацию. Управляющая компания организовала внеочередное общее собрание собственников, однако оно было признано несостоявшимся из-за отсутствия кворума.

В ходе рассмотрения дела суд пришел к выводу, что право собственности на машино-место не дает владельцу автоматического права использовать общее имущество многоквартирного дома без согласия остальных собственников. Установка зарядной станции предусматривает проведение дополнительных работ, затрагивающих общее имущество дома.

Суд указал, что решение вопросов об использовании общего имущества относится к компетенции общего собрания собственников и не может быть принято одним владельцем машино-места самостоятельно. В удовлетворении исковых требований было отказано.