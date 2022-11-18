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Свердловские власти подписали договор о развитии зарядной инфраструктуры для электромобилей

УрБК, Екатеринбург, 15.06.2023. Министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков и генеральный директор компании-оператора развития зарядной инфраструктуры Hyper Алексей Тихонов подписали соглашение о сотрудничестве. Документ подразумевает совместную работу по созданию сети зарядных станций для электромобилей и требующегося для этого программного обеспечения. Предполагается, что это поможет стимулировать спрос на экологически чистый транспорт, сообщает департамент информационной политики региона.

В рамках договора Hyper разработает меры поддержки, которые нужны для создания на Среднем Урале стабильного спроса на электротранспорт и сети зарядных станций. Специалисты компании будут работать над платформенными решениями для их эксплуатации и взаимодействия с пользователями, владеющими подобным транспортом. Зарядная инфраструктура будет создаваться на основе данных о транспортных потоках, возможностях электросетевой инфраструктуры и потребности в электроэнергии для зарядки электромобилей.

Правительство региона будет рекомендовать оператору места для установки станций на основе потребностей граждан. Также будет оказываться методологическая и консультационная поддержка в ходе разработки проекта размещения объектов инфраструктуры.

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