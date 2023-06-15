В Екатеринбурге появится 18 зарядных станций для электротранспорта

УрБК, Екатеринбург, 15.06.2023. Министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков и ...29.11.2022 Правительство РФ выделило Среднему Уралу 500 млн рублей на покупку новых троллейбусов
Свердловская область получит 500 млн руб. на приобретение новых троллейбусов. Соответствующее распоряжение подписал ...07.03.2013 В Екатеринбурге заработали первые зарядные станции для электромобилей
В рамках пилотного проекта по развитию интеллектуальной системы электроснабжения Smart Grid, внедряемого ОАО ...07.03.2013 В Екатеринбурге начали работу первые зарядные станции для электромобилей
УрБК, Екатеринбург, 07.03.2013. В рамках пилотного проекта по развитию интеллектуальной системы электроснабжения Smart ...03.12.2012 Специалисты ОАО «ЕЭСК» приняли участие во всероссийской конференции на тему развития зарядной инфраструктуры для электротранспорта в РФ
УрБК, Екатеринбург, 03.12.2012. Накануне представители ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» приняли участие ...