В Екатеринбурге появится 18 зарядных станций для электротранспорта

УрБК, Екатеринбург, 03.11.2023. В Екатеринбурге до конца года появится 18 зарядных станций для электротранспорта. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков.



«У нас есть приятная история по 2023 году. До конца этого года на средства федеральных субсидий в Екатеринбурге появится 18 зарядных станций. В следующем году будем выходить и на периферию. Доступность электротранспорта на территории Свердловской области и, в частности, Екатеринбурга кратно улучшится», — заявил он.



Также заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов отметил, что в уральской столице в честь юбилея началось обновление электрического общественного транспорта — подвижного состава троллейбусов. Из 50 машин в город уже доставлено 33 единицы, а к концу года прибудут остальные троллейбусы.