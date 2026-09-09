Большая площадь в новых ТЦ в первом полугодии отдана арендаторам из сферы развлечений

УрБК, Москва, 09.09.2026. Развлекательные форматы впервые стали крупнейшей категорией арендаторов новых торговых центров (ТЦ). В I полугодии 2026 года на них пришлось 14% площадей в объектах, построенных за последние два года, против 7% годом ранее, подсчитала Commonwealth Partnership (CMWP), пишут «Известия».

Доля магазинов одежды и обуви, напротив, сократилась с 22 до 13%. Изменения затрагивают и действующие крупные ТЦ. В объектах площадью более 100 тыс. кв. м доля fashion-ритейла за год снизилась на 2 п.п., до 38%, товаров для дома — выросла на 8 п.п., до 13%, спортивных товаров — с нуля до 4%, следует из данных CMWP. Доля продуктовых магазинов сократилась на 5 п.п., до 11%.

Крупные торговые комплексы перестают быть местом для регулярных покупок, отмечают аналитики CMWP. Для fashion-ритейлеров рынок остается сложным из-за сдержанного потребительского спроса, объясняют в Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла.

Ритейлеры в этих условиях сокращают экспансию и пересматривают портфель магазинов. За семь месяцев 2026 года 47 российских и зарубежных сетей объявили об изменении своего присутствия в России, подсчитала NF Group. «Стокманн» собирается закрыть до пяти универмагов в течение ближайших 12 месяцев, Gloria Jeans — до конца года сократить 150 магазинов. Lime отказался от планов дальнейшего расширения, а «Детский мир» просит арендодателей пересмотреть условия договоров аренды.

Собственники ТЦ таким образом адаптируются к уходу или сокращению крупных арендаторов, объясняют аналитики. Торговые центры постепенно превращаются в общественные пространства, где растет роль фуд-холлов, фитнес-центров и развлечений. При этом рост развлекательной составляющей сам по себе не гарантирует увеличения трафика, отмечают эксперты. Для привлечения посетителей нужен контент, ради которого они готовы ехать в конкретный ТЦ, а таких операторов на рынке немного.

Торговые центры не против разместить на своей площади и расширенные пункты выдачи заказов (ПВЗ). Об этом заявил ранее сопредседатель Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ретейла Павел Люлин.