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Большая часть ТЦ готова разместить на своей территории расширенные ПВЗ

УрБК, Москва, 09.09.2026. Около 70% торговых центров (ТЦ) готовы разместить на своей территории расширенные пункты выдачи заказов (ПВЗ). Об этом заявил сопредседатель Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ретейла Павел Люлин, пишет ТАСС. 

По словам П. Люлина, участники ассоциации предлагают маркетплейсам работать над совместным улучшением инфраструктуры с помощью распределения логистики, чтобы на свободных площадях ТЦ открывать ПВЗ — от микрохабов до районных и крупных хабов. Направить инициативу в Минпромторг РФ планируется в ближайшие дни.

Наиболее выразительный прирост ПВЗ маркетплейсов среди 16 городов-миллионников РФ за год отмечен в Екатеринбурге (+24%) и Перми (+22%).

На фоне популярности маркетплейсов, российские ТЦ вынуждены пересматривать концепции своего присутствия на рынке. По сводным данным экспертов, могут закрыться или сменить концепцию в ближайшие 2–3 года около 10% торговых центров в России (всего их около 8 тыс.). 

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