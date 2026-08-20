В Екатеринбурге начали продавать ПВЗ Wildberries и Ozon

УрБК, Екатеринбург, 20.08.2026. В Екатеринбурге владельцы пунктов выдачи заказов (ПВЗ) начали выставлять готовый бизнес на продажу, стоимость объектов варьируется от 400 тыс. до 3,5 млн руб. Среди причин эксперты называют перебои с логистикой после пожаров на складах, рост аренды и зарплат, перенасыщение рынка и штрафы со стороны маркетплейсов, пишет «Коммерсантъ».

По данным одного из агрегаторов объявлений, в Екатеринбурге сейчас продается более 40 действующих ПВЗ, из них 28 — Wildberries. Еще 17 объявлений относятся к пунктам Ozon. Часть объектов работает сразу с несколькими маркетплейсами.

В среднем стоимость ПВЗ составляет 400–800 тыс. руб., мультибрендовые точки могут стоить до 3,5 млн руб. В частности, в центре Екатеринбурга, рядом со станцией метро «Площадь 1905 года», выставлены объекты стоимостью от 400 тыс. до 3,5 млн руб.

При этом маркетплейсы не фиксируют массового закрытия пунктов. В Wildberries сообщили, что не отмечают снижения числа заказов или всплеска закрытий ПВЗ в июле. Компания перестраивает логистические маршруты и направляет товары через другие доступные объекты. За год сеть пунктов выдачи Wildberries выросла на 13%.

В Ozon сообщили, что количество ПВЗ в Екатеринбурге за год увеличилось в 1,7 раза и превысило 950. Компания также продолжает финансово поддерживать открытие новых точек, максимальный размер поддержки в приоритетных локациях достигает 5,28 млн руб. По данным 2ГИС, в Екатеринбурге насчитывается около 1,2 тыс. ПВЗ Wildberries, около 1,5 тыс. филиалов Ozon, более 300 пунктов «Яндекс Маркета» и около 30 точек Lamoda.

«После серии атак беспилотников на склады Wildberries предприниматели начали активно выставлять пункты выдачи на продажу — такие объявления появились в Челябинске, Екатеринбурге, Воронеже, Казани, Уфе и других городах. В остальных случаях причины чаще личные: уход в другую сферу, переезд, крупные покупки, а не бегство из бизнеса», — пояснил советник ректора Российского государственного социального университета (РГСУ) Константин Поздняков.