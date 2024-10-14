Количество ПВЗ в Екатеринбурге за год выросло на 38%

УрБК, Екатеринбург, 14.10.2024. Количество груминг-салонов в Екатеринбурге за год выросло на 13,75% и достигло 182 ...

В Екатеринбурге за год количество груминг-салонов выросло почти на 14%

УрБК, Челябинск, 04.02.2022. По состоянию на январь 2022 года в Челябинске работает 187 пунктов приема медицинских ...

Количество пунктов приема меданализов в Челябинске с 2019 года выросло на 30%

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2020. За год прирост числа организаций внутреннего туризма в Екатеринбурге составил 88%. Об ...

Число компаний на рынке внутреннего туризма в Екатеринбурге выросло на 88%

В 2018 году в Екатеринбурге стало почти в три раза больше коллекторских компаний

В Екатеринбурге набирает обороты коллекторский бизнес — в 2018 году компаний стало почти в три раза больше. Об этом ...