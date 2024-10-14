УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 14:41

Количество ПВЗ в Екатеринбурге за год выросло на 38%

УрБК, Москва, 25.04.2025. Количество пунктов выдачи заказов маркетплейсов (ПВЗ) в России за год выросло на 43%. На 1 июня их насчитывается 197,3 тыс. единиц. Такие данные приводят «Яндекс.Карты», сообщает «Коммерсантъ».

При этом в городах-миллионниках, по данным геосервиса 2ГИС, за год число ПВЗ выросло на 32,4%, до 51,1 тыс. Больше всего ПВЗ открылось в Новосибирске (+41,2%, до 2,4 тыс.). Челябинске (+40,9%, до 1,7 тыс.), Нижнем Новогороде (+40%, до 2,13 тыс.), Екатеринбурге (+38%, до 2,3 тыс.).

Отметим, что ускорение роста числа ПВЗ связано с высокой активностью начинающих предпринимателей и политикой маркетплейсов, которые предпочитают пункты выдачи постаматам.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
14.10.2024 В Екатеринбурге за год количество груминг-салонов выросло почти на 14%

УрБК, Екатеринбург, 14.10.2024. Количество груминг-салонов в Екатеринбурге за год выросло на 13,75% и достигло 182 ...

04.02.2022 Количество пунктов приема меданализов в Челябинске с 2019 года выросло на 30%

УрБК, Челябинск, 04.02.2022. По состоянию на январь 2022 года в Челябинске работает 187 пунктов приема медицинских ...

09.09.2020 Число компаний на рынке внутреннего туризма в Екатеринбурге выросло на 88%

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2020. За год прирост числа организаций внутреннего туризма в Екатеринбурге составил 88%. Об ...

13.02.2019 В 2018 году в Екатеринбурге стало почти в три раза больше коллекторских компаний

В Екатеринбурге набирает обороты коллекторский бизнес — в 2018 году компаний стало почти в три раза больше. Об этом ...

13.02.2019 В 2018 году в Екатеринбурге стало почти в три раза больше коллекторских компаний

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2019. В Екатеринбурге набирает обороты коллекторский бизнес — в 2018 году компаний стало ...

Популярные новости
04.06.2025Свердловские школьники стали чаще готовиться к экзаменам онлайн11.06.2025В музыкальной школе Академического района Екатеринбурга завершилась летняя творческая смена «Джазики»03.06.2025В Преображенском парке Академического района Екатеринбурга после празднования Дня защиты детей оперативно провели уборку26.05.2025В Екатеринбурге 1 июня ГК «КОРТРОС» организует масштабный праздник в честь 20-летия проекта «Академический»05.06.2025Екатеринбургу нужно набрать еще 58 тыс. голосов для получения финансирования на благоустройство парков
Архив новостей
Июнь 2025 (468)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Февраль 2025 (562)
Январь 2025 (473)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18