УрБК, Екатеринбург, 09.09.2026. Специалисты филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала завершили масштабный ремонт 260 фундаментов опор на линиях электропередачи напряжением 220–500 кВ в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Модернизация позволила существенно повысить устойчивость конструкций к резким перепадам температур и сильным ветровым нагрузкам. Это, в свою очередь, обеспечило дополнительную надежность электроснабжения потребителей региона, в том числе предприятий нефтегазового сектора. Значительная часть работ была проведена на энергообъектах, которые участвуют в выдаче мощности региональной генерации в объединенные энергосистемы Урала и Западной Сибири.

Необходимость проведения укрепительных мероприятий была выявлена в ходе плановых осмотров. Для защиты оснований специалисты применили высокопрочный бетон и современные полимерные материалы.