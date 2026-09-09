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Специалисты «Россети» — МЭС Урала укрепили опоры на десяти ключевых линиях электропередачи в ХМАО

Фото предоставлено группой связей с общественностью и СМИ филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2026. Специалисты филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала завершили масштабный ремонт 260 фундаментов опор на линиях электропередачи напряжением 220–500 кВ в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Модернизация позволила существенно повысить устойчивость конструкций к резким перепадам температур и сильным ветровым нагрузкам. Это, в свою очередь, обеспечило дополнительную надежность электроснабжения потребителей региона, в том числе предприятий нефтегазового сектора. Значительная часть работ была проведена на энергообъектах, которые участвуют в выдаче мощности региональной генерации в объединенные энергосистемы Урала и Западной Сибири.

Необходимость проведения укрепительных мероприятий была выявлена в ходе плановых осмотров. Для защиты оснований специалисты применили высокопрочный бетон и современные полимерные материалы.

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Фото предоставлено группой связей с общественностью и СМИ филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала
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