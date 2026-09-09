Число выявленных онлайн-кредиторов «вне закона» увеличилось почти в шесть раз

УрБК, Москва, 09.09.2026. В первые шесть месяцев 2026 года Банк России выявил около 360 нелегальных кредиторов, которые продвигали свои услуги в интернете. За тот же период годом ранее регулятор обнаружил только 56 таких проектов, подсчитали «Известия» по данным Центробанка.

Таким образом, число выявленных онлайн-нелегалов увеличилось почти в шесть раз, а их доля среди всех обнаруженных черных кредиторов выросла с 12% до 36%. Все чаще нелегальные кредиторы работают исключительно через социальные сети и популярные сервисы объявлений, отмечают в Банке России. Такой формат позволяет быстро менять площадки и продолжать привлекать клиентов после блокировки ресурсов.

Распространение нелегальных кредитных услуг в интернете осложняет борьбу с такими организациями, считают аналитики. Войти на этот рынок относительно просто, а после блокировки сайта злоумышленники могут быстро запустить новый ресурс под другим названием. Дополнительные сложности для отслеживания денежных потоков создает использование криптовалют и иностранных платежных сервисов, комментируют ситуацию аналитики.

При этом потенциальные заемщики не всегда могут отличить легального участника финансового рынка от нелегального. Только треть россиян слышала о черных кредиторах, тогда как большинство не проверяет организацию перед тем, как обратиться за займом.

В Свердловской области нелегалы работают по старинке — услуги они предлагают через псевдоломбарды, сетевые комиссионные магазины, точки скупки бывшего в употреблении имущества. В первом полугодии 2026 года Банк России обнаружил в регионе 14 субъектов с признаками нелегального кредитора. Регулятор стал чаще выявлять в регионе именно граждан, а не компании, которые незаконно выдают займы на постоянной основе.