ЦБ выявил в Свердловской области 14 нелегальных кредиторов

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2026. В первом полугодии 2026 года Банк России обнаружил в Свердловской области 14 субъектов с признаками нелегального кредитора. Выявить нелегалов помогли данные Росреестра и ФССП, которые Банк России теперь использует для анализа скрытых схем кредитования под залог недвижимости.

В пресс-службе Уральского ГУ Банка России сообщили, что шестеро из выявленных нелегальных кредиторов — физлица, трое — индивидуальные предприниматели и юрлица, пять — компании, работающие под видом кредитно-потребительских кооперативов.

Регулятор стал чаще выявлять именно граждан, а не компании, которые незаконно выдают займы на постоянной основе. Их цель не получение процентов, а истребование заложенной квартиры или автомобиля через суд и продажа их по заниженной цене при малейшей просрочке. Часто такие залоги на аукционах выкупают связанные с кредитором лица. Услуги они предлагают через псевдоломбарды, сетевые комиссионные магазины, точки скупки бывшего в употреблении имущества. Чаще всего нелегальные кредиторы предлагают деньги в долг под завышенные проценты и не гарантируют возврат залога.

В целом по стране за январь-июнь 2026 года Банк России выявил почти тысячу черных кредиторов. За год их число выросло вдвое: стало больше незаконных проектов, которые предлагали свои услуги только через страницы и группы в соцсетях или популярные платформы объявлений. В офисах нелегальные кредиторы традиционно выдают краткосрочные займы под залог ценных вещей.

«По закону физические лица и ИП не имеют права профессионально выдавать кредиты и займы. Эта деятельность — прерогатива подконтрольных Банку России организаций, имеющих специальную лицензию или включенных в государственный реестр. Однако все чаще граждане, занимаясь нелегальным кредитованием, предлагают свои услуги людям с высокой долговой нагрузкой, которым банки и МФО отказывают в займе из-за высокого риска невозврата долга. Мошенники пользуются этим: заманивают граждан якобы выгодными ставками и легким получением денег», — отметил начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Уральского ГУ Банка России Владимир Хименко.