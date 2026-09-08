В России цены на овощи «борщевого набора» выросли на 20–38% за год из-за сокращения посевов

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2026. В конце августа 2026 года розничные цены на базовые овощи, традиционно входящие в так называемый «борщевой набор», оказались на 20–38% выше показателей годичной давности. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на открытые данные.

За последнюю неделю августа, наиболее значительно подорожала капуста — на 38%, до 28 руб. за кг. Цена на свеклу и лук увеличилась на 32% (до 35,4 руб. и 45,2 руб. за кг соответственно), картофель стал дороже на 30% (до 41,5 руб. за кг), а морковь — на 20% (до 43,5 руб. за кг). Официальная статистика Росстата на 31 августа подтверждает эту динамику: картофель и капуста подорожали более чем на 35%, достигнув 46,7 руб. за кг, а томаты выросли в цене на 24,2%, до 165,9 руб. за кг.После ценового обвала в прошлом году аграрии сократили посевные площади: под картофель в текущем сезоне занято на 1,9% меньше земель (968,2 тыс. га), а под овощи открытого грунта — на 4,4% (457,2 тыс. га).

По прогнозу «АБ-Центра», валовый сбор картофеля снизится на 11,5%, до 7,5 млн тонн. Одновременно производители вынуждены закладывать в отпускную цену растущие расходы на топливо, логистику, семена, удобрения и хранение, а также возросшую стоимость ручного труда на фоне ужесточения миграционной политики.