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В России цены на овощи «борщевого набора» выросли на 20–38% за год из-за сокращения посевов

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2026. В конце августа 2026 года розничные цены на базовые овощи, традиционно входящие в так называемый «борщевой набор», оказались на 20–38% выше показателей годичной давности. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на открытые данные.

За последнюю неделю августа, наиболее значительно подорожала капуста — на 38%, до 28 руб. за кг. Цена на свеклу и лук увеличилась на 32% (до 35,4 руб. и 45,2 руб. за кг соответственно), картофель стал дороже на 30% (до 41,5 руб. за кг), а морковь — на 20% (до 43,5 руб. за кг). Официальная статистика Росстата на 31 августа подтверждает эту динамику: картофель и капуста подорожали более чем на 35%, достигнув 46,7 руб. за кг, а томаты выросли в цене на 24,2%, до 165,9 руб. за кг.После ценового обвала в прошлом году аграрии сократили посевные площади: под картофель в текущем сезоне занято на 1,9% меньше земель (968,2 тыс. га), а под овощи открытого грунта — на 4,4% (457,2 тыс. га).

По прогнозу «АБ-Центра», валовый сбор картофеля снизится на 11,5%, до 7,5 млн тонн. Одновременно производители вынуждены закладывать в отпускную цену растущие расходы на топливо, логистику, семена, удобрения и хранение, а также возросшую стоимость ручного труда на фоне ужесточения миграционной политики.

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В России цены на «борщевой» набор и бананы начали расти

УрБК, Москва, 11.09.2025. В России с 2 по 8 сентября 2025 года зафиксирован рост цен на овощи, входящие в «борщевой» набор. Об этом говорится в материалах Росстата. За отчетный период стоимость свеклы выросла на 5,3%. Картофель подорожал на 4,8%, морковь — на 4,7%, капуста — на 4,2%, лук — на 3,7%. Среди другой плодоовощной продукции цены на огурцы выросли на 2,2% (темпы роста замедлились на 0,4%), на детские овощные консервы — на 0,9%, помидоры — на 2,8%. Кроме того, заметен рост цен на фрукты. Так, бананы подорожали на 0,2%, а яблоки — на 2,9% Также начала расти мясная продукция. Свинина
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В России цены на «борщевой» набор и бананы начали расти

В России с 2 по 8 сентября 2025 года зафиксирован рост цен на овощи, входящие в «борщевой» набор. Об этом говорится в материалах Росстата. За отчетный период стоимость свеклы выросла на 5,3%. Картофель подорожал на 4,8%, морковь — на 4,7%, капуста — на 4,2%, лук — на 3,7%. Среди другой плодоовощной продукции цены на огурцы выросли на 2,2% (темпы роста замедлились на 0,4%), на детские овощные консервы — на 0,9%, помидоры — на 2,8%. Кроме того, заметен рост цен на фрукты. Так, бананы подорожали на 0,2%, а яблоки — на 2,9% Также начала расти мясная продукция. Свинина увеличилась в цене на 2%,
14 ноября 202514:39

Цены на овощи борщевого набора снизились почти на 10%

УрБК, Москва, 14.11.2025. Розничные цены на овощи борщевого набора в России в начале ноября 2025 года упали в среднем почти на 10% год к году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на подсчеты аналитической компании NTech. Так, с 3 по 9 ноября капуста и картофель в годовом выражении подешевели на 16% — до 27,9 и 42,1 рубля в среднем за кг. Свекла стала дешевле на 8% — 33,4 руб. за кг, репчатый лук на 6% — 42,5 руб. за кг. Стоимость моркови не изменилась, в среднем в рознице на минувшей неделе, как и год назад, она продавалась по 37,4 руб. за кг. В то же время лидерами по удорожанию стали томаты — на