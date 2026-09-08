ГлавнаяНовости
Вчера14:07

Утвержден проект дороги к логистическому комплексу у трассы М-5 в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2026. Проект планировки территории для строительства участка дороги от федеральной трассы М-5 «Урал» до подъезда к поселку Первомайский, который станет частью новой магистрали к транспортно-логистическому центру «Большое Седельниково», утвержден в Свердловской области. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.

Новая дорога обеспечит прямой выезд ТЛЦ на Челябинский тракт. Протяженность участка составит более 4 км. Дорога будет рассчитана в том числе на движение большегрузных автомобилей и автопоездов.

Проект предусматривает четыре полосы движения, а также двухуровневую развязку на пересечении с федеральной трассой М-5 «Урал». Длина путепровода составит более 70 м. В перспективе новая магистраль свяжет транспортно-логистический центр с двумя ключевыми транспортными артериями — Екатеринбургской кольцевой автодорогой (ЕКАД) и федеральной трассой М-5 «Урал».

Новая транспортная связь должна обеспечить дополнительные маршруты для грузовых перевозок для предприятий и промышленных площадок, расположенных в районе станции Седельниково, а также расширить возможности промышленной логистики Свердловской области.

Перейти в раздел Новости Распечатать
Похожие новости
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
25 мая 202615:24

Движение по реконструируемому участку ЕКАД планируют полностью открыть в 2028 году

УрБК, Екатеринбург, 25.05.2026. Полноценное движение по реконструируемому участку Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) между Тюменским и Режевским трактами должно быть запущено в 2028 году. Такую задачу поставил губернатор Свердловской области Денис Паслер по итогам оценки хода работ на объекте, сообщается в социальных сетях главы региона. «Проект предусматривает расширение магистрали до шести полос, реконструкцию трех путепроводов, строительство трех новых развязок: с улицей Высоцкого, Березовским трактом и автодорогой Екатеринбург — Реж — Алапаевск. Причем на пересечении с