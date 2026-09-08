Утвержден проект дороги к логистическому комплексу у трассы М-5 в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2026. Проект планировки территории для строительства участка дороги от федеральной трассы М-5 «Урал» до подъезда к поселку Первомайский, который станет частью новой магистрали к транспортно-логистическому центру «Большое Седельниково», утвержден в Свердловской области. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.

Новая дорога обеспечит прямой выезд ТЛЦ на Челябинский тракт. Протяженность участка составит более 4 км. Дорога будет рассчитана в том числе на движение большегрузных автомобилей и автопоездов.

Проект предусматривает четыре полосы движения, а также двухуровневую развязку на пересечении с федеральной трассой М-5 «Урал». Длина путепровода составит более 70 м. В перспективе новая магистраль свяжет транспортно-логистический центр с двумя ключевыми транспортными артериями — Екатеринбургской кольцевой автодорогой (ЕКАД) и федеральной трассой М-5 «Урал».

Новая транспортная связь должна обеспечить дополнительные маршруты для грузовых перевозок для предприятий и промышленных площадок, расположенных в районе станции Седельниково, а также расширить возможности промышленной логистики Свердловской области.