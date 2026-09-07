В дни Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге стоимость проезда в метро составит 1 рубль

УрБК, Екатеринбург, 07.09.2026. В дни Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге с 13 по 16 сентября стоимость проезда в метрополитене при оплате по биометрии составит 1 руб. Об этом сообщает департамент информполитики администрации города.

Специальным тарифом смогут воспользоваться жители и гости региона, и участники фестиваля. Биометрические терминалы установлены на всех 9 станциях и 103 турникетах метрополитена. Стоимость поездки рассчитается автоматически при проходе через турникет. Предъявлять билет фестиваля, вводить промокод или отдельно регистрироваться в акции не потребуется.

Для того, чтобы воспользоваться тарифом, необходимо зарегистрировать биометрию (дистанционно через приложение «Госуслуги Биометрия» либо очно в отделении банка, предоставляющего такую услугу и подключить оплату по биометрии). В сервисе «Оплата улыбкой» в приложении СберБанк Онлайн или через Sber ID необходимо выбрать банковскую карту, с которой будет списываться стоимость поездок. Традиционные способы оплаты проезда продолжат работать по действующим тарифам.

По данным Центра Биометрических Технологий в Екатеринбурге к июлю текущего года пассажиры воспользовались сервисом более 1,3 млн раз.

Международный фестиваль молодежи пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Он объединит 10 тыс. участников и 2 тысячи волонтеров из 191 страны и 89 регионов России. Программа фестиваля познакомит зарубежных и российских гостей с достижениями современной России в науке, цифровизации, креативных индустриях, медиа и предпринимательстве. Специальный тариф позволит увидеть одну из таких технологий не только на фестивальной площадке, но и в обычной городской поездке.