ГлавнаяНовости
Вчера13:49

Свердловский облсуд увеличил сумму компенсации с перевозчика «Авто-Плюс» пострадавшему пассажиру

УрБК, Екатеринбург, 07.09.2026. Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда изменила решение районного суда по делу о компенсации морального вреда пассажирке междугороднего автобуса, пострадавшей в июне 2025 года на маршруте Сысерть — Двуреченск.

В объединенной пресс-службе судов региона сообщили, что водитель автобуса (перевозчик ООО «Авто-Плюс») не снизил скорость перед искусственной неровностью, в результате чего женщина упала в салоне и получила переломы средней тяжести. 

Водитель был признан виновным в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, если это привело к причинению средней тяжести вреда здоровью потерпевшего), постановление суда вступило в силу. Пострадавшая обратилась в Сысертский районный суд с иском о компенсации морального вреда и возмещении судебных расходов на представителя. Ответчик иск частично признал.

В мае 2026 года суд удовлетворил требования частично, взыскав с перевозчика 250 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда и 30 тыс. руб. на оплату услуг представителя. Истец обжаловала решение, считая размер компенсации морального вреда заниженным.

Рассмотрев апелляционную жалобу, областной суд указал, что размер компенсации морального вреда определен районным судом с учетом тяжести травм, длительности лечения, возраста и состояния здоровья пострадавшей, а также перенесенных физических и нравственных страданий.

Однако суд апелляционной инстанции отметил, что суд первой инстанции не применил положения Закона о защите прав потребителей. Поскольку перевозка являлась платной услугой, а требования потребителя в добровольном порядке удовлетворены не были, с ответчика подлежит взысканию штраф в размере 50% от присужденной суммы.

В итоге Свердловский областной суд изменил решение районного суда и дополнительно взыскал с ООО «Авто-Плюс» в пользу пострадавшей штраф в размере 125 тыс. руб. В остальной части решение оставлено без изменения, а апелляционная жалоба истца — без удовлетворения. Решение вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе.

Перейти в раздел Новости Распечатать
Похожие новости
26 января 202314:14

РЖД заплатит свердловчанке за падение на перроне более 220 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2023. Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда частично подтвердила решение нижестоящей инстанции по иску пассажирки к ОАО «Российские железные дороги». Компания должна будет выплатить ей более 220 тыс. руб., сообщает пресс-служба суда. Судом установлено, что в декабре 2021 года пассажирка, выйдя из электрички на станции «Гороблагодатская», поскользнулась и упала на перроне. Женщина получила перелом бедра со смещением и в течение длительного времени была вынуждена восстанавливаться после травмы. Согласно протоколу осмотра места
11 октября 202314:14

Суд взыскал более 55 тыс. рублей с двух перевозчиков Каменска-Уральского за высадку детей из автобуса

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2023. Два перевозчика Каменска-Уральского — ООО «Экспресс Сити» и ООО «ПАП-1» — должны выплатить более 55 тыс. руб. по иску местных жительниц. Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, основанием для подачи иска стала высадка двух детей из рейсового автобуса № 8. Инцидент произошел в начале 2023 года. Кондуктор, высаживая детей, указала на то, что их проездные, выданные в школе, недействительны. «В ожидании другого автобуса ребята провели более получаса на улице при температуре -17 градусов. Мать школьников обратилась с иском в Синарский районный суд
03 сентября 202614:14

В Екатеринбурге суд взыскал с ТСН «Косарева 15» компенсацию в пользу пострадавшей в лифте местной жительницы

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2026. В Екатеринбурге прокуратура взыскала с товарищества собственников недвижимости (ТСН) «Косарева 15» компенсацию морального вреда в пользу местной жительницы, которая получила травму в результате экстренной остановки лифта. В пресс-службе облпрокуратуры сообщили, что инцидент произошел 17 января 2024 года во втором подъезде дома № 15 по ул. Косарева в Екатеринбурге: лифт, в котором находилась пострадавшая, экстренно остановился между 7 и 8 этажами. Женщина почувствовала резкую боль в позвоночнике и обратилась в медучреждение, где у нее диагностировали