Свердловский облсуд увеличил сумму компенсации с перевозчика «Авто-Плюс» пострадавшему пассажиру

УрБК, Екатеринбург, 07.09.2026. Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда изменила решение районного суда по делу о компенсации морального вреда пассажирке междугороднего автобуса, пострадавшей в июне 2025 года на маршруте Сысерть — Двуреченск.

В объединенной пресс-службе судов региона сообщили, что водитель автобуса (перевозчик ООО «Авто-Плюс») не снизил скорость перед искусственной неровностью, в результате чего женщина упала в салоне и получила переломы средней тяжести.

Водитель был признан виновным в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, если это привело к причинению средней тяжести вреда здоровью потерпевшего), постановление суда вступило в силу. Пострадавшая обратилась в Сысертский районный суд с иском о компенсации морального вреда и возмещении судебных расходов на представителя. Ответчик иск частично признал.

В мае 2026 года суд удовлетворил требования частично, взыскав с перевозчика 250 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда и 30 тыс. руб. на оплату услуг представителя. Истец обжаловала решение, считая размер компенсации морального вреда заниженным.

Рассмотрев апелляционную жалобу, областной суд указал, что размер компенсации морального вреда определен районным судом с учетом тяжести травм, длительности лечения, возраста и состояния здоровья пострадавшей, а также перенесенных физических и нравственных страданий.

Однако суд апелляционной инстанции отметил, что суд первой инстанции не применил положения Закона о защите прав потребителей. Поскольку перевозка являлась платной услугой, а требования потребителя в добровольном порядке удовлетворены не были, с ответчика подлежит взысканию штраф в размере 50% от присужденной суммы.

В итоге Свердловский областной суд изменил решение районного суда и дополнительно взыскал с ООО «Авто-Плюс» в пользу пострадавшей штраф в размере 125 тыс. руб. В остальной части решение оставлено без изменения, а апелляционная жалоба истца — без удовлетворения. Решение вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе.