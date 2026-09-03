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В Екатеринбурге суд взыскал с ТСН «Косарева 15» компенсацию в пользу пострадавшей в лифте местной жительницы

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2026. В Екатеринбурге прокуратура взыскала с товарищества собственников недвижимости (ТСН) «Косарева 15» компенсацию морального вреда в пользу местной жительницы, которая получила травму в результате экстренной остановки лифта.

В пресс-службе облпрокуратуры сообщили, что инцидент произошел 17 января 2024 года во втором подъезде дома № 15 по ул. Косарева в Екатеринбурге: лифт, в котором находилась пострадавшая, экстренно остановился между 7 и 8 этажами. Женщина почувствовала резкую боль в позвоночнике и обратилась в медучреждение, где у нее диагностировали компрессионно-оскольчатый перелом позвонка (травма квалифицирована как повлекшая вред здоровью средней тяжести).

В связи с этим прокуратура в интересах заявительницы направила в суд исковое заявление о взыскании с ТСН «Косарева 15» компенсации морального вреда. Чкаловский районный суд удовлетворил исковые требования прокурора, взыскав с ТСН «Косарева 15» в пользу заявительницы 400 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

«В связи с тем, что судом не взыскан штраф за нарушение законодательства о защите прав потребителей, на указанное решение прокуратура принесла апелляционное представление.

Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда взыскала с ТСН «Косарева 15» в пользу заявительницы дополнительно штраф за нарушение прав потребителей в размере 100 тыс. руб.», — рассказали в пресс-службе.

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