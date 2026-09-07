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Загородные детские центры ММК завершили летнюю оздоровительную кампанию

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

УрБК, Магнитогорск, 07.09.2026. Загородные детские центры Магнитогорского металлургического комбината (ПАО «ММК») отработали летнюю оздоровительную кампанию со 100% грузкой и успешно завершили сезон. Программа реализовывалась на базе трех филиалов детского оздоровительно-образовательного комплекса (ДООК): «Уральские зори», «Горное ущелье» и подростковый спортивно-туристический «Скиф». В каждом из лагерей организовали по 6 смен.

В пресс-службе комбината, сообщили, что с начала июня по конец августа в здравницах ПАО «ММК» провели каникулы 10 тыс. 440 детей. Доля детей сотрудников Группы компаний ММК составила 60% от общего потока. В этом сезоне здравницы ММК также приняли 141 ребенка с ограниченными возможностями здоровья, для которых были созданы условия инклюзивного отдыха, а также 91 ребенка участников специальной военной операции. В лагерях комбината отдохнули и прошли курс полезной занятости дети, состоящие на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних.

Визитной карточкой детских центров ММК и самым популярным проектом среди отдыхающих стала творческая смена «АРТ-платформа». Она развивается по направлениям «Музыкальная студия», «Изобразительное искусство», «Театральная студия», «Хореография», «Дизайн» и «Медиа». Этот проект открывает для детей мир дизайна, рок-музыки, вокала и актерского мастерства. В рамках направления «Хореография» под руководством преподавателя МГТУ им. Г.И. Носова Людмилы Белой на двух площадках ДООК состоялся масштабный марафон мастер-классов по современному танцу от 20 ведущих хореографов из Магнитогорска, Челябинска и Санкт-Петербурга. Воспитанники смогли попробовать силы в хип-хопе, хаусе и брейкинге, а финалом смены стал танцевальный баттл.

В киносмену дети полностью погрузились в мир киноиндустрии — от главного замысла и написания сценариев до тонкостей работы за кадром. Они освоили азы режиссуры, операторского мастерства, актерского искусства и продюсирования, создав свои первые творческие работы.

На новый этап вышел формат фиджитал смены, сочетающий цифровой и физический миры. В августе на базе «Уральских зорей» состоялся первый открытый чемпионат по фиджиталу в направлениях баскетбольное и футбольное двоеборье. В футболе кубок завоевала команда «Горного ущелья», а в баскетболе главный приз выиграла сборная «Движение вверх» из Магнитогорска.

Профильные смены «Движения Первых» собрали в этом сезоне 400 талантливых ребят со всей Челябинской области. В течение двух недель участники разрабатывали собственные социально-значимые проекты для своих городов, пробовали силы в дебатах, интеллектуальных играх и квизах. Каждый день ребят ждали прикладные мастер-классы по лидерству, экологии и волонтерству, спортивные состязания, а также творческие конкурсы. Ярким событием сезона стало масштабное празднование 80-летнего юбилея лагеря «Уральские зори», входящего в десятку лучших детских центров России. Стоит отметить, что это всесезонный комплекс, и принимает детей круглогодично.

Особый акцент в ходе летней кампании был сделан на комплексную безопасность детей, санитарные нормы и качество питания. Кроме того, с этого года в каждой смене проходили учебные тренировки по отработке действий персонала и детей в критических ситуациях. Еще одно новшество — в детском центре «Уральские зори» для родителей создали отдельную территорию для встреч с детьми в Чудо-парке. «Развитая инфраструктура объектов включает современные корпуса, медицинский и инновационный технологический центры, многофункциональный спортивный комплекс, профессиональное футбольное поле, игровые зоны и кинотеатр под открытым небом. Опытные педагоги создают эффективную систему развития, а насыщенная досуговая программа ориентирована на приобретение полезных жизненных навыков», — рассказали в пресс-службе.

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