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Вчера10:23

Мошенники стали чаще применять фишинговые сайты под видом ФНС и «Госуслуг»

УрБК, Москва, 07.09.2026. Доля успешных фишинговых атак на сотрудников российских компаний в январе–августе 2026 года выросла до 43% с 40% годом ранее, при этом наиболее эффективной наживкой стали письма, имитирующие обращения от Федеральной налоговой службы и портала «Госуслуги». Это следует из данных «МегаФона» и «Лаборатории Касперского», пишет «Коммерсантъ».

При этом доля сотрудников, переходивших по вредоносным ссылкам после прочтения писем, снизилась до 22% с 40% годом ранее. Доля открывавших опасные вложения также сократилась — с 9% до 7%.

Одновременно до 11,3% вырос показатель компрометации информации — случаев, когда пользователь не только перешел по вредоносной ссылке, но и ввел свои учетные данные. В предыдущие два года показатель не превышал 10%.

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