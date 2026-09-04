Износ отдельных водопроводных сетей Екатеринбурга достигает 100%

УрБК, Екатеринбург, 04.09.202. В Екатеринбурге большая часть водоводов и водопроводных сетей изношены от 70 до 100%. Об этом говорится в программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города до 2045 года.

Общая протяженность водопроводной сети МУП «Водоканал» на начало 2025 года составляла 205,7 км — в эксплуатации предприятия находится около 73% сетей всего города. Протяженность сетей канализации городского округа составляет 1,7 тыс. км, при этом износ канализационных насосных станций в некоторых случаях достигает 100%. Большая часть сетей дождевой канализации построена в 1980-е годы, а самые старые коллекторы — в 1949–1956 годах, поэтому износ сетей требует регулярной перекладки и реконструкции коллекторов. В систему водоснабжения Екатеринбурга в перспективе на 20 лет планируется вложить почти 358 млн руб., в систему водоотведения — порядка 352 млн руб.

«Большая часть выпусков системы дождевой канализации напрямую выходит в водные объекты, поэтому необходимо продолжить строить очистные сооружения. У большинства систем водоснабжения, в том числе источником питания которых являются подземные воды, есть несколько системных проблем, среди которых незаконные свалки и зоны без канализаций, где стоят частные и многоквартирные дома. При этом проектировать и строить новые сооружения водоснабжения невозможно из-за нерешенных вопросов с правами на землю и передачей «Водоканалу» объектов водоснабжения без земельных участков нормативных размеров для организации первого пояса зон санитарной охраны», — говорится в документе.

В августе большинство районов Екатеринбурга осталось без холодного и горячего водоснабжения. Первая авария случилась 7 августа — паводок забил фильтры Западной фильтровальной станции грязью. Холодную воду восстановили к 10 августа, горячую — к 20 августа. 1 сентября на водоводе произошло технологическое повреждение — второй за месяц сбой. Холодную воду вернули к 2 сентября, горячую — к 4 сентября. Глава уральской столицы Алексей Орлов взял ситуацию под личный контроль.