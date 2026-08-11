В Екатеринбурге отдельные дома остаются без горячей воды

УрБК, Екатеринбург, 11.08.2026. Горячая вода вернулась в Екатеринбург не в полном объеме. Часть домов до сих пор получает ее с перебоями или не получает вовсе из-за последствий сбоев с водоснабжением в городе.

В пресс-службе Свердловского филиала ПАО «Т Плюс»объяснили, что «Водоканал» пока не восстановил подачу воды на полную мощность. Поэтому для Новосвердловской ТЭЦ и котельной на улице Гурзуфской не проводится забора воды. Ориентировочно в Свердловском филиале компании ожидают, что вода начнет поступать на объекты после 13 августа.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов ранее сообщил, что взял под личный контроль ситуацию с водоснабжением в городе.«Ситуация такова, что в нескольких районах временно отключено горячее водоснабжение. После подачи ХВС в полном режиме и при достижении исходной воды необходимого качества ГВС будет восстановлено. По прогнозам специалистов, качество исходной воды через несколько дней должно улучшиться за счет воды из Нязепетровского водохранилища. Держу ситуацию на контроле и продолжу информировать жителей», — сообщил А. Орлов.

7 августа стало известно, что часть фильтров на Западной фильтровальной станции вышли из строя. О завершении ремонтных работ на объекте «Водоканала» было объявлено 10 августа.