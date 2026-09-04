В Екатеринбурге ограничат продажу алкоголя на время Международного фестиваля молодежи

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2026. Продажу алкогольной продукции ограничат в Екатеринбурге на территории проведения мероприятий Международного фестиваля молодежи с 11 по 18 сентября. Это следует из постановления главы города Алексея Орлова.

Ограничения будут действовать ежедневно с 09:00 до 22:00 в границах улиц Олимпийской — 100-летия Уральского университета — бульвара ЭКСПО — Кольцовского тракта — улиц Аркадия Воробьева — Универсиады — бульвара Новосинарского.

Международный фестиваль молодежи пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Основными площадками станут новый кампус УрФУ в Новокольцовском и Международный выставочный центр «Екатеринбург-ЭКСПО».

Городская программа пройдет в Историческом сквере и парке Маяковского. Ожидается, что фестиваль объединит более 10 тыс. молодых людей из России и 191 страны.