ГлавнаяНовости
Сегодня12:49

В Екатеринбурге продолжается модернизация уличного освещения

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2026. В Екатеринбурге продолжается модернизация уличного освещения — за последние пять лет модернизировано более 400 км сетей. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале главы города Алексея Орлова.

По информации главы города, в 2026 году городские службы установили освещение на ул. Прониной в Чкаловском районе, на подходах к лицею № 88 (Кировский район) и школе № 156 (Чкаловский район), на тротуаре от ул. 8 Марта до ул. Чайковского с внутриквартальными проездами, также освещение установлено в сквере имени А. Е. Канделя.

На данный момент ведутся пусконаладочные работы в Октябрьском районе на ул. Локомобильной, ул. Монтерской и ул. Смоленской (Чкаловский район), участке Объездной автомобильной дороги (от ул. Светлореченской до Чусовского тракта), на проезде от ул. Серафимы Дерябиной до здания № 7 по ул. Зоологической, на подходах к лицею № 12 (Верх-Исетский район).

Продолжается и строительство освещения на ул. Евгения Савкова, ул. Фронтовых Бригад, в квартале улиц Восстания, Бакинских Комиссаров, Народного Фронта, Победы, на участке набережной рек Исети и Ольховки, в сквере по ул. Электриков и в поселке Нижне-Исетском.

«До конца года планируем приступить к обустройству освещения по улице Алданской, улице Анатолия Муранова и улице Источной. В результате протяженность сетей освещения увеличится на 51,5 км», — сообщил глава Екатеринбурга.

Перейти в раздел Новости Распечатать
Похожие новости
27 июня 202511:51

В Екатеринбурге 29 июня из-за фестиваля «IronStar» будет перекрыто дорожное движение

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2025. В Екатеринбурге 29 июня на время проведения фестиваля спорта «IronStar» с 6 часов утра до 13 часов будет закрыто движения для всех видов транспорта на семи участках улично-дорожной сети. По этим участкам пройдет велосипедная гонка, сообщает пресс-служба горадминистрации. Так, в указанный период движения не будет по проспекту Ленина (от Карла Либкнехта до Вайнера), четной стороне Ленина (от Вайнера до Татищева), нечетной стороне Татищева (от четной стороны Ленина до Пирогова), Крауля (от Пирогова до улицы Мельникова), Репина (от Мельникова до Металлургов),
22 сентября 202311:51

Открытие дублера улицы Серафимы Дерябиной в Екатеринбурге переносится на конец октября

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2023. В Екатеринбурге перенесли дату открытия улицы Зоологической и дублера улицы Серафимы Дерябиной на 31 октября. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Перенос даты открытия движения по улице Зоологической, от дома № 2 до улицы Серафимы Дерябиной, а также по дублеру улицы Серафимы Дерябиной, от дома № 30 до дома № 30б по улице Серафимы Дерябиной, на более поздний срок объясняется строительством трамвайной ветки в район Академический. Напомним, что в начале сентября в Академическом районе Екатеринбурга состоялся технический запуск трамвайной линии.
08 июня 202311:51

В Академическом районе Екатеринбурга почти на два месяца закроют движение из-за строительства трамвайной линии

УрБК, Екатеринбург, 08.06.2023. В Академическом районе Екатеринбурга строители перекроют ряд улиц для строительства трамвайной ветки. Ограничения для транспорта будут действовать с 17 июня по 10 августа 2023 года, сообщает пресс-служба горадминистрации. В указанные сроки будет запрещено движение автотранспорта по нечетной стороне улицы Серафимы Дерябиной, от дома № 43 по улице Серафимы Дерябиной до дома № 189ж по улице Волгоградской. Движение будет организовано по четной стороне улицы Серафимы Дерябиной. Также нельзя будет проехать по улице Зоологической, от дома № 2 по улице Зоологической до
22 августа 202511:51

Протяженность сетей освещения в Екатеринбурге за год вырастет на 103 километра

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2025. Протяженность сетей освещения в Екатеринбурге в 2025 году увеличится на 103 км. Об этом сообщает департамент информполитики администрации города. До конца 2025 года планируется приступить к обустройству освещения по улицам Кимовской, Среднеуральской, Тверитина, Розы Люксембург. Особое внимание уделяется и отдаленным территориям. В поселках Садовый и Полеводство в ближайшее время тоже станет светлее. Сейчас работы ведутся на улицах Грибоедова, Торговой, Механизаторов, Георгиевской, Специалистов, Шишимской, Дальневосточной, Чистопольской и на подходах к школе №