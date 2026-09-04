УрБК, Екатеринбург, 04.09.2026. В Екатеринбурге продолжается модернизация уличного освещения — за последние пять лет модернизировано более 400 км сетей. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале главы города Алексея Орлова.

По информации главы города, в 2026 году городские службы установили освещение на ул. Прониной в Чкаловском районе, на подходах к лицею № 88 (Кировский район) и школе № 156 (Чкаловский район), на тротуаре от ул. 8 Марта до ул. Чайковского с внутриквартальными проездами, также освещение установлено в сквере имени А. Е. Канделя.

На данный момент ведутся пусконаладочные работы в Октябрьском районе на ул. Локомобильной, ул. Монтерской и ул. Смоленской (Чкаловский район), участке Объездной автомобильной дороги (от ул. Светлореченской до Чусовского тракта), на проезде от ул. Серафимы Дерябиной до здания № 7 по ул. Зоологической, на подходах к лицею № 12 (Верх-Исетский район).

Продолжается и строительство освещения на ул. Евгения Савкова, ул. Фронтовых Бригад, в квартале улиц Восстания, Бакинских Комиссаров, Народного Фронта, Победы, на участке набережной рек Исети и Ольховки, в сквере по ул. Электриков и в поселке Нижне-Исетском.

«До конца года планируем приступить к обустройству освещения по улице Алданской, улице Анатолия Муранова и улице Источной. В результате протяженность сетей освещения увеличится на 51,5 км», — сообщил глава Екатеринбурга.