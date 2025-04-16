УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 10:28

Протяженность сетей освещения в Екатеринбурге за год вырастет на 103 километра

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2025. Протяженность сетей освещения в Екатеринбурге в 2025 году увеличится на 103 км. Об этом сообщает департамент информполитики администрации города.

До конца 2025 года планируется приступить к обустройству освещения по улицам Кимовской, Среднеуральской, Тверитина, Розы Люксембург. Особое внимание уделяется и отдаленным территориям. В поселках Садовый и Полеводство в ближайшее время тоже станет светлее.

Сейчас работы ведутся на улицах Грибоедова, Торговой, Механизаторов, Георгиевской, Специалистов, Шишимской, Дальневосточной, Чистопольской и на подходах к школе № 151 (улица Сиреневый бульвар, 15 «в»).

Процессы по устройству сетей уличного освещения идут и в общественных пространствах Екатеринбурга: в летнем парке Уралмаш, Дендропарке на улице Первомайской, сквере Бориса Рыжего, сквере по переулку Хибиногорскому, парке 50-летия ВЛКСМ, сквере Первого учителя, на набережной Верх-Исетского пруда — «Территория ветра».

Также прокладываются сети освещения в отдаленных территориях города Екатеринбурга: в поселках Изоплит, Елизавет и Нижнеисетский.

На некоторых объектах уже ведутся пуско-наладочные работы, а в ближайшее время оборудование включат.

С начала этого года стало светлее на улице Норильской, Походной, а также на тротуаре и автомобильной дороге, ведущей в поселок Калиновский. Фонари установили на тротуаре от здания № 11 по ул. Гражданской до пешеходного моста через реку Ольховку и на набережной Исети, от Куйбышева до Декабристов.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
16.04.2025 Зеленая зона Екатеринбурга в 2024 году увеличилась до 2,6 млн кв. метров

УрБК, Екатеринбург, 16.04.2025. В 2024 году в Екатеринбурге зеленая зона увеличилась до 2,6 млн кв. м, а площадь ...

20.02.2025 В Екатеринбурге в 2025 году проложат 103 км уличных сетей и установят 877 светильников

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2025. В Екатеринбурге в 2025 году планируется обустроить 22,3 км сетей уличного освещения с ...

14.02.2025 В Екатеринбурге в 2025 году обустроят 103 км сетей освещения

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2025. В Екатеринбурге в 2025 году обустроят 103 км сетей освещения. Соответствующая ...

16.01.2025 В Екатеринбурге за год построили 67 км сетей уличного освещения и отремонтировали 29 км дорог

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2025. В Екатеринбурге за год построили 67 км сетей уличного освещения и отремонтировали 29 км ...

22.06.2020 В Екатеринбурге в 2020 году модернизируют и построят 12 км уличного освещения

УрБК, Екатеринбург, 22.06.2020. В Екатеринбурге в 2020 году планируется провести работы по модернизации и строительству ...

Популярные новости
05.08.2025В Екатеринбурге выставили на продажу склады «Сима-ленда» за 5 млрд рублей31.07.2025В 2025 году зарплатные предложения российских работодателей и ожидания соискателей практически сравнялись08.08.2025В Свердловской области в первом полугодии зарегистрировали 8 тыс. преступлений с применением информационных технологий01.08.2025На Эльмаше в Екатеринбурге откроется муниципальный детский сад на 300 мест, а в Пышме — современная школа на 400 мест12.08.2025ЦБ: Из-за отключения мобильного интернета в России вырос спрос на наличные
Архив новостей
Август 2025 (494)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.