Протяженность сетей освещения в Екатеринбурге за год вырастет на 103 километра

УрБК, Екатеринбург, 16.04.2025. В 2024 году в Екатеринбурге зеленая зона увеличилась до 2,6 млн кв. м, а площадь ...20.02.2025 В Екатеринбурге в 2025 году проложат 103 км уличных сетей и установят 877 светильников
УрБК, Екатеринбург, 20.02.2025. В Екатеринбурге в 2025 году планируется обустроить 22,3 км сетей уличного освещения с ...14.02.2025 В Екатеринбурге в 2025 году обустроят 103 км сетей освещения
УрБК, Екатеринбург, 14.02.2025. В Екатеринбурге в 2025 году обустроят 103 км сетей освещения. Соответствующая ...16.01.2025 В Екатеринбурге за год построили 67 км сетей уличного освещения и отремонтировали 29 км дорог
УрБК, Екатеринбург, 16.01.2025. В Екатеринбурге за год построили 67 км сетей уличного освещения и отремонтировали 29 км ...22.06.2020 В Екатеринбурге в 2020 году модернизируют и построят 12 км уличного освещения
УрБК, Екатеринбург, 22.06.2020. В Екатеринбурге в 2020 году планируется провести работы по модернизации и строительству ...