В Екатеринбурге в 2025 году проложат 103 км уличных сетей и установят 877 светильников

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2025. В Екатеринбурге в 2025 году планируется обустроить 22,3 км сетей уличного освещения с установкой 877 светильников. Работы пройдут на улицах Хрустальногорской, Любви, 100-летия Уральского университета, а также Широтной Южной, ЭКСПО-бульвара, Золотистого бульвара и путепровода через железнодорожные пути по пер. Низовому. Об этом рассказала директор Департамента благоустройства Администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова, сообщает пресс-служба горадминистрации.



Работы также пройдут по набережной Исети ( на участке от ул. Куйбышева до ул. Декабристов), на набережной Верх-Исетского пруда («Территория ветра») в летнем парке Уралмаш, сквере Первого учителя, сквере по ул. Титова, парке 50-летия ВЛКСМ. В общественных зонах будет проложено 10,5 км сетей.



«Протяженность сетей относительно 2024 года увеличится в два раза и составит почти 16 км. Работы начнутся на 12 объектах: улицах Грибоедова, Торговой, включая сквер по переулку Хибиногорскому, Механизаторов, Шишимской, Чистопольской, Среднеуральской, Локомобильной, Розы Люксембург. Всего в этом году в Екатеринбурге будет проложено 103 км уличных сетей», — уточнила Т. Благодаткова.



Она также отметила, что в планах и модернизация 34,5 км сетей уличного освещения в поселках Изоплит и Елизавет, а также по улицам Первомайская, Профсоюзная, Маяковского, Кислородная.



Что касается отдаленных территорий, то в 2025 году работы начнутся в поселках Садовый, Зеленый Бор, Нижнеисетский. Там в общей сложности будет смонтировано 20,5 км электроустановок уличного освещения.