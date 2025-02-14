В Екатеринбурге в 2025 году проложат 103 км уличных сетей и установят 877 светильников

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2025. В Екатеринбурге в 2025 году обустроят 103 км сетей освещения. Соответствующая ...16.01.2025 В Екатеринбурге за год построили 67 км сетей уличного освещения и отремонтировали 29 км дорог
УрБК, Екатеринбург, 16.01.2025. В Екатеринбурге за год построили 67 км сетей уличного освещения и отремонтировали 29 км ...10.12.2024 В Екатеринбурге выполнили годовой план по обустройству уличного освещения
УрБК, Екатеринбург, 10.12.2024. В Екатеринбурге завершены работы по обустройству уличного освещения. В общей сложности ...22.06.2020 В Екатеринбурге в 2020 году модернизируют и построят 12 км уличного освещения
УрБК, Екатеринбург, 22.06.2020. В Екатеринбурге в 2020 году планируется провести работы по модернизации и строительству ...10.02.2014 ГУП «Облкоммунэнерго» будет освещать улицы в Артемовском и Буланаше
УрБК, Екатеринбург, 10.02.2014. Территориальное подразделение ГУП СО «Облкоммунэнерго» Артемовский РКЭС заключило ...