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Глава Екатеринбурга подвел итоги развития культурной инфраструктуры города

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2026. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов на встрече с коллективами городских учреждений культуры подвел пятилетние итоги развития культурной инфраструктуры и обсудил перспективы ее развития, сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, в рамках проектов «Культура» и «Семья» проведен капитальный ремонт Детской художественной школы № 3 имени А.И. Корзухина, а комплектация 14 детских школ искусств пополнилась новыми музыкальными инструментами и специальным оборудованием.

В Академическом районе открыты новые корпуса детской художественной школы № 2 им. Г.С. Мосина (ул. Академика Парина, 43) и детской школы искусств № 6 им. К.Е. Архипова (ул. Академика Парина, 33), а детская музыкальная школа № 10 им. В.А. Гаврилина получила собственное здание (ул. Репина, 93).

Детская музыкальная школа № 9 переехала в приспособленное здание бывшего культурно‑спортивного комплекса «Олимп» и сменила статус на Екатеринбургскую детскую школу искусств № 3 «Арт‑Олимп» (ул. Латвийская, 19). За счет муниципального бюджета проведен комплексный капитальный ремонт здания детской музыкальной школы № 10 в Кольцово (ул. Бахчиванджи, 20а).

В 2025 году открылось новое здание детской художественной школы № 4 им. Г. С. Метелева (ул. Техническая, 34) и корпус детской музыкальной школы № 7 им. С. В. Рахманинова (ул. Техническая, 54). За последние годы обновилась и инфраструктура культурно-досуговой сферы: практически с нуля создан новый корпус культурного центра «Орджоникидзевский», после капитального ремонта открыло двери обновленное здание культурного центра «Сортировочный» (ул. Соликамская, 4), а также модернизированы пространства культурного центра «Экран» (ул. Грибоедова, 3).

В 2025 году в муниципальную собственность Екатеринбурга перешло здание бывшего ДК «Авиаторов» (переулок Утренний, 2). На его базе создан новый культурный центр «Кольцовский». «Благодарю вас за преданность профессии и готовность внедрять новые подходы. Уверен, что у сферы культуры большой потенциал», — резюмировал А. Орлов.

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