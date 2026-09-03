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Цены на бензин в Свердловской области почти вернулись к максимальным значениям июля

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2026. В Свердловской области стоимость автомобильного топлива практически вернулась к максимальным значениям, зафиксированным в июле. Об этом свидетельствуют данные Свердловскстата.

Средняя цена на бензин АИ‑95 составила 74,13 руб. за л — это на 1,71% выше показателя неделей ранее. Текущий уровень лишь незначительно уступает июльскому пику, когда стоимость доходила до 75 руб. за л. В годовом выражении цена на АИ‑95 выросла на 28%.

Стоимость АИ‑92 за неделю увеличилась на 1,07% и достигла 70,15 руб. за л. Показатель отстает всего на 31 коп. от уровня на конец июля. Рост цены за год составил 21 %.

Премиальный бензин АИ‑98 демонстрировал рост на протяжении всего августа, и на текущей неделе стоимость также немного увеличилась. Сейчас средняя цена на АИ‑98 составляет 96,33 руб. за литр, в годовом выражении цены выросли на уровне около 16%.

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