Роспатент оценил расходы на рекламу банка «Точка» с 2019 года по март 2025 в 7,2 млрд рублей

УрБК, Москва, 03.09.2026. В резолютивной части решения Суда по интеллектуальным правам, объявленной 20 августа 2026 года (полный текст решения изготовлен 31 августа 2026 года) сообщается, что в своем отзыве Роспатент сообщил суду информацию о расходах на рекламу акционерного общества «Точка» в период с 2019 по 2025 года: в 2019 году расходы на рекламу составили 935 млн 067 тыс. 332,45 руб., в 2020 году — 890 млн 290 тыс. 789,11 рублей, в 2021 году — 1 млрд 078 млн 207 тыс. 120,07 руб., в 2022 году — 889 307 тыс. 127,23 руб., в 2023 году — 1 млрд 108 млн 535 тыс. 445,98 руб., в 2024 году — 1 274 430 тыс. 829,73 руб., в 2025 году (январь–март) — 1 млрд 014 млн 576 тыс. 078,04 руб.

По данным Роспатента, с услугами, предоставляемыми банком «ТОЧКА», потребитель имеет возможность ознакомиться посредством различных средств коммуникации, включая наружную рекламу, рекламу в сети Интернет и на роботах-доставщиках, рекламу в аэропортах и метро, рекламу в социальных сетях.

Таким образом, общая сумма расходов на рекламу АО «Точка» в период с 2019 по март 2025 года оценивается в 7 190 414 722,61 руб., что в среднем составляет около 96 млн. руб. в месяц.

Также Роспатент предоставил данные о количестве клиентов АО «Точка»: количество клиентов общества «Точка» по состоянию на 01.01.2018 составило 102 тыс. 179 клиентов; по состоянию на 01.01.2019 — 205 тыс. 428 клиентов; по состоянию на 01.01.2020 — 301 тыс. 164 клиента; по состоянию на 01.01.2021 — 395 тыс. 209 клиентов; по состоянию на 01.01.2022 — 484 тыс. 201 клиента; по состоянию на 01.01.2023 — 557 тыс. 439 клиентов; по состоянию на 01.01.2024 — 602 тыс. 851 клиент; по состоянию на 31.12.2024 — 707 тыс. 466 клиентов; по состоянию на 31.03.2025 — 732 тыс. 018 клиентов.

Своим решением Суд по интеллектуальным правам обязал Федеральную службу по интеллектуальной собственности внести обозначение «Точка» по заявлению акционерного общества «Точка» от 18.12.2024 в Перечень общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков в качестве общеизвестного товарного знака.