Рекламные расходы по привлечению одного нового клиента АО «Точка» составили 13,6 тысяч рублей

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2026. Рекламные расходы по привлечению одного нового клиента АО «Точка» в период с 2019 по март 2025 года можно оценить в 13,6 тыс. руб.

По данным Роспатента, опубликованным в резолютивной части решения Суда по интеллектуальным правам, объявленной 20 августа 2026 года (полный текст решения изготовлен 31 августа 2026 года), сообщается о расходах на рекламу акционерного общества «Точка» в период с 2019 по 2025 года: в 2019 году расходы на рекламу составили 935 млн 067 тыс. 332,45 руб., в 2020 году — 890 млн 290 тыс. 789,11 рублей, в 2021 году — 1 млрд 078 млн 207 тыс. 120,07 руб., в 2022 году — 889 307 тыс. 127,23 руб., в 2023 году — 1 млрд 108 млн 535 тыс. 445,98 руб., в 2024 году — 1 274 430 тыс. 829,73 руб., в 2025 году (январь–март) — 1 млрд 014 млн 576 тыс. 078,04 руб.

Таким образом, общая сумма расходов на рекламу АО «Точка» в период с 2019 по март 2025 года составляет 7 млрд 190 млн 414 тыс. 722,61 рублей.

Также Роспатент предоставил данные о количестве клиентов АО «Точка»: количество клиентов общества «Точка»

по состоянию на 01.01.2018 составило 102 тыс. 179 клиентов;

по состоянию на 01.01.2019 — 205 тыс. 428 клиентов;

по состоянию на 01.01.2020 — 301 тыс. 164 клиента;

по состоянию на 01.01.2021 — 395 тыс. 209 клиентов;

по состоянию на 01.01.2022 — 484 тыс. 201 клиента;

по состоянию на 01.01.2023 — 557 тыс. 439 клиентов;

по состоянию на 01.01.2024 — 602 тыс. 851 клиент;

по состоянию на 31.12.2024 — 707 466 клиентов;

по состоянию на 31.03.2025 — 732 тыс. 018 клиентов.

Прирост с 01.01.2019 по 31.03.2025 года составил 526 тыс. 590 клиентов. В период с 2019 по март 2025 года в среднем на одного привлеченного клиента приходится около 13 тыс. 600 рублей рекламных расходов.