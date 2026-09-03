Суд оценил затраты банка «Точка» на привлечение новых клиентов

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2026. Рекламные расходы по привлечению одного нового клиента АО «Точка» в период с 2019 по март 2025 года можно оценить в 13,6 тыс. руб. Это следует из оценки Роспатента, опубликованной в материалах Суда по интеллектуальным правам.

Согласно резолютивной части, расходы на рекламу банка «Точка» в период с 2019 года по март 2025 оценены в 7,2 млрд руб. В своем отзыве Роспатент сообщил суду, что в 2019 году расходы на рекламу составили 935 млн 067 тыс. 332,45 руб., в 2020 году — 890 млн 290 тыс. 789,11 руб., в 2021 году — 1 млрд 078 млн 207 тыс. 120,07 руб., в 2022 году — 889 млн 307 тыс. 127,23 руб., в 2023 году — 1 млрд 108 млн 535 тыс. 445,98 руб., в 2024 году — 1 млрд 274 млн 430 тыс. 829,73 руб., в 2025 году (январь–март) — 1 млрд 014 млн 576 тыс. 078,04 руб.

Таким образом, в среднем расходы банка на рекламу составили около 96 млн руб. в месяц. Также Роспатент предоставил данные о количестве клиентов АО «Точка»: количество клиентов общества «Точка» по состоянию на 01.01.2018 составило 102 тыс. 179 клиентов; по состоянию на 01.01.2019 — 205 тыс. 428 клиентов; по состоянию на 01.01.2020 — 301 тыс.164 клиента; по состоянию на 01.01.2021 — 395 тыс. 209 клиентов; по состоянию на 01.01.2022 — 484 тыс. 201 клиента; по состоянию на 01.01.2023 — 557 тыс. 439 клиентов; по состоянию на 01.01.2024 — 602 тыс. 851 клиент; по состоянию на 31.12.2024 — 707 тыс. 466 клиентов; по состоянию на 31.03.2025 — 732 тыс. 018 клиентов.



