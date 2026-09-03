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Экономисты понизили прогноз роста ВВП России на 2026 год и повысили по инфляции

УрБК, Москва, 03.09.2026. Экономисты понизили прогноз роста ВВП России на 2026 год до 0,5% с 0,6%, по инфляции — повысили до 6,6% с 6,2%. Это следует из результата опроса ЦБ.

Ожидания по средней ключевой ставке на 2026 год остались на уровне 14,5%. Рост ВВП РФ в 2027 году прогнозируется на уровне 1,2% вместо ожидаемых ранее 1,3%. В 2028 году — 1,7% (прогноз не изменился), в 2029 году — 1,8% (без изменений).

Данные получены в ходе опроса 33 экономистов в период с 28 августа по 1 сентября 2026 года.

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