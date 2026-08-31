ПНТЗ завершил пятилетнюю программу модернизации кранового хозяйства

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2026. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ), входящий в состав Трубной Металлургической Компании (ТМК), завершил пятилетнюю программу модернизации кранового хозяйства. В рамках проекта на предприятии заменили пять электромостовых кранов — в трубопрокатном цехе (ТПЦ) и электросталеплавильном цехе (ЭСПЦ) «Железный Озон 32». Дополнительно на заводе установили 44 регистратора для отслеживания нагрузки и фиксации рабочих циклов кранов: оборудование позволяет контролировать эксплуатацию техники и минимизировать риски аварийных ситуаций, сообщает пресс-служба предприятия.

Модернизация затронула подразделения с наиболее интенсивной эксплуатацией грузоподъёмной техники. В частности, в службе отгрузки готовой продукции и полуфабрикатов ЭСПЦ «Железный Озон 32» грузооборот достигает порядка 7 тыс. тонн в сутки: при этом один кран выполняет около 150 операций. В ТПЦ краны перемещают до 1,6 тыс. тонн продукции в сутки, совершая порядка 80 операций за смену.

Финальным этапом программы стала установка нового крана грузоподъёмностью 20 тонн в первом пролёте ТПЦ — он предназначен для транспортировки непрерывнолитой заготовки в нагревательные печи. Кран оснащён дополнительным механизмом подъёма, рассчитанным на груз до 5 тонн: это повышает манёвренность при проведении ремонтных работ и доставке продукции в труднодоступные зоны. Среди технических особенностей оборудования — усиленная теплозащита кабины, автоматическое кондиционирование шкафов управления и частотные преобразователи, обеспечивающие плавность хода.

Особое внимание при модернизации уделено эргономике и безопасности персонала. Управление краном реализовано с помощью двух джойстиков вместо четырёх контроллеров; в кабине установлено амортизированное кресло, современная система видеонаблюдения и фотодатчики для автоматического торможения у тупиков. Для обеспечения безопасности ремонтного персонала предусмотрены анкерные линии и система плавной эвакуации при аварийной остановке.

По словам управляющего директора ПНТЗ Владимира Топорова, в программу модернизации кранового хозяйства за пять лет инвестировано порядка 185 млн рублей. «Это важный вклад в развитие производственной инфраструктуры ПНТЗ. Мы систематически проводим обновление оборудования и тем самым повышаем уровень технической оснащённости, создаём современные рабочие места для сотрудников. Новые краны отличаются высокой надёжностью и энергоэффективностью, они оснащены интеллектуальными системами безопасности. Успешная реализация данного проекта способствует дальнейшему росту производительности труда и выполнению стратегических задач ТМК», — отметил он.

На текущий момент в крановом хозяйстве ПНТЗ задействовано свыше 260 единиц техники. Более 30 кранов оборудованы системами радиоуправления — они выполняют перемещающие операции без участия машиниста.