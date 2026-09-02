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«Водоканал» объявил о возобновлении подачи холодной воды в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2026. МУП «Водоканал» возобновил подачу холодной воды в Екатеринбурге после аварии на сетях, из-за которой ранее были введены ограничения в трех микрорайонах. Ресурс поступает в город в штатном режиме, сообщили в предприятии.

«В течение сегодняшнего дня в некоторых микрорайонах возможно понижение давления в системе ХВС. Данное обстоятельство обусловлено поэтапным заполнением сетей и постепенной стабилизацией гидравлического режима городской магистрали», — говорится в сообщении.

Вчера в администрации Екатеринбурга сообщали, что из-за технологического повреждения были ограничены поставки холодной воды в микрорайонах Уралмаш, Эльмаш и Сортировка. Специалисты «Водоканала» приступили к восстановительным работам.

В период ограничений водороботы в указанных микрорайонах были настроены на бесплатную подачу воды. Из-за снижения давления в системе холодного водоснабжения также временно ограничивалась подача горячей воды ПАО «Т Плюс». Ограничения затронули микрорайоны Вторчермет, Эльмаш, Вокзальный, Заречный, ВИЗ, Юго-Западный, Широкая Речка и центр города. При отсутствии холодной воды в доме «Водоканал» рекомендует обращаться в управляющую компанию, диспетчерскую службу предприятия или электронную приемную на его сайте.

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