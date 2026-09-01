Причиной перебоев с холодным водоснабжением в Екатеринбурге стало повреждение сетей водоканала

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2026. В Екатеринбурге из‑за повреждения на сетях «Водоканала» ограничено водоснабжение ряда микрорайонов. Из‑за технологического повреждения предприятие временно ограничило подачу холодной воды в микрорайонах Уралмаш, Эльмаш и Сортировка, сообщили в департаменте информационной политики горадминистрации.

Специалисты предприятия уже ведут восстановительные работы — их планируется завершить к полуночи. На текущий момент водоматы в указанных микрорайонах настроены на бесплатную подачу воды.

Для обеспечения жителей питьевой водой организована её раздача по следующим адресам:

ул. Репина, 84 (ТРЦ «Радуга Парк»);

пересечение ул. Крауля и ул. Токарей (магазин «Кировский»);

ул. Бабушкина, 2 («О’кей»);

пр. Космонавтов, 41 (ТЦ «Омега»);

ул. Боровая, 19 («Кировский»);

ул. Ангарская, 22 («Перекрёсток»).

Получить дополнительную информацию можно в диспетчерской службе «Водоканала» по телефону +7 (343) 222‑22‑70 либо через электронную приемную предприятия. Кроме того, из‑за снижения давления в системе холодного водоснабжения ПАО «Т Плюс» временно ограничило подачу горячей воды. Ограничения затронули микрорайоны Вторчермет, Эльмаш, Вокзальный, Заречный, ВИЗ, Юго‑Западный, Широкая Речка и Центр.