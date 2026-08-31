ГлавнаяНовости
Вчера14:19

Студенты уральских и приволжских вузов прошли стажировку на энергообъектах «Россети» — МЭС Урала

Фото предоставлено Группой по связям с общественностью ПАО «Россети» – МЭС Урала

УрБК, Екатеринбург, 31.08.2026. Студенты ведущих университетов и колледжей Уральского и Приволжского федеральных округов в течение месяца стажировались на семи энергообъектах филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, Пермском крае, Кировской, Челябинской и Свердловской областях.

В пресс-службе предприятия сообщили, что под руководством опытных наставников студенты принимали участие в техническом обслуживании и ремонте высоковольтного оборудования на открытых распределительных устройствах, общестроительных работах и благоустройстве территорий подстанций. Перед выходом на энергообъекты студенты изучили техническую документацию, прошли необходимые инструктажи по охране труда, ознакомились с требованиями производственной безопасности.

В этом сезоне стройотрядов участвовали преимущественно учащиеся второго и третьих курсов Тюменского индустриального, Томского политехнического, Югорского государственного, Сургутского государственного, Южно-Уральского, Вятского государственного и Уральского федерального университетов, а также студенты колледжей по специальностям «Электроснабжение», «Электроэнергетика и электротехника», «Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования».

«Организация строительных студотрядов ведется в филиале ПАО «Россети» — МЭС Урала на регулярной основе. Благодаря тесному взаимодействию с вузами, удается формировать устойчивый интерес учащихся к энергетике и создавать условия для дальнейшего профессионального развития и трудоустройства перспективных выпускников в компанию», — рассказали в пресс-службе филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала.

Перейти в раздел Новости Распечатать
Похожие новости
30 июня 202314:43

МЭС Урала признали лучшим филиалом компании «Россети» по итогам 2022 года

УрБК, Екатеринбург, 30.06.2023. Накануне ПАО «Россети» отметило 21 год деятельности энергетической компании, отвечающей за надежное энергоснабжение потребителей по всей России. Филиал ПАО «Россети» — МЭС Урала, работающий на территории Уральского и Приволжского федеральных округов с населением около 18,5 млн человек, по итогам 2022 года стал лучшим в компании. «Добиться столь высокого звания удалось благодаря ежедневному самоотверженному труду энергетиков, зачастую простых работяг, которые всю свою жизнь посвятили профессии. Одним из таких является Андрей Горбунов, который почти 30 лет
08 июня 202314:43

Энергетики «Россетей» повысили надежность электроснабжения Березниковского узла в Пермском крае

УрБК, Екатеринбург, 08.06.2023. Специалисты филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала смонтировали три современных ввода на автотрансформаторе подстанции 220 кВ «Калийная». Объект находится в городе Березники Пермского края, и его модернизация способствовала повышению надежности электроснабжения всего Березниковского узла. Он обеспечивает электричеством более 150 тыс. человек, сообщает пресс-служба компании. Специалисты отмечают, что высоковольтные вводы являются обязательным элементом силового и коммутационного оборудования. Они нужны для подключения силовых трансформаторов, шунтирующих реакторов,