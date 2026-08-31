Студенты уральских и приволжских вузов прошли стажировку на энергообъектах «Россети» — МЭС Урала

УрБК, Екатеринбург, 31.08.2026. Студенты ведущих университетов и колледжей Уральского и Приволжского федеральных округов в течение месяца стажировались на семи энергообъектах филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, Пермском крае, Кировской, Челябинской и Свердловской областях.

В пресс-службе предприятия сообщили, что под руководством опытных наставников студенты принимали участие в техническом обслуживании и ремонте высоковольтного оборудования на открытых распределительных устройствах, общестроительных работах и благоустройстве территорий подстанций. Перед выходом на энергообъекты студенты изучили техническую документацию, прошли необходимые инструктажи по охране труда, ознакомились с требованиями производственной безопасности.

В этом сезоне стройотрядов участвовали преимущественно учащиеся второго и третьих курсов Тюменского индустриального, Томского политехнического, Югорского государственного, Сургутского государственного, Южно-Уральского, Вятского государственного и Уральского федерального университетов, а также студенты колледжей по специальностям «Электроснабжение», «Электроэнергетика и электротехника», «Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования».

«Организация строительных студотрядов ведется в филиале ПАО «Россети» — МЭС Урала на регулярной основе. Благодаря тесному взаимодействию с вузами, удается формировать устойчивый интерес учащихся к энергетике и создавать условия для дальнейшего профессионального развития и трудоустройства перспективных выпускников в компанию», — рассказали в пресс-службе филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала.