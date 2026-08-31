Свердловский бизнес призвали заранее проверить юридическую защиту на случай атак БПЛА

УрБК, Екатеринбург, 31.08.2026. Предпринимателям в Свердловской области необходимо заранее оценить юридические риски, связанные с возможными атаками беспилотников, и подготовить порядок действий на случай происшествий. Такой чек-лист опубликовала Уральская торгово-промышленная палата со ссылкой на рекомендации юридической компании INTELLECT, являющейся членом палаты.

Эксперты отмечают, что последствия атак БПЛА могут затронуть не только безопасность людей и сохранность имущества, но и страховые выплаты, исполнение договоров и отношения с контрагентами. В частности, Торгово-промышленная палата РФ ранее разъяснила, что атаки БПЛА могут быть признаны обстоятельствами непреодолимой силы, если доказана их прямая связь с невозможностью исполнить договорные обязательства.

В Уральской ТПП рекомендуют бизнесу начать с проверки страхового покрытия. Предпринимателям следует убедиться, что полис предусматривает риски терроризма, диверсии и падения летательных аппаратов, а также изучить условия франшизы и порядок фиксации ущерба.

Второй шаг — проверка защищенности объекта. Компаниям советуют уточнить актуальность паспорта безопасности, наличие категорирования объекта и выполнение обязательных мероприятий, в том числе связанных с выявлением БПЛА.

Отдельное внимание предлагается уделить договорам с контрагентами. В них рекомендуется заранее прописать последствия атак беспилотников и порядок действий сторон, в том числе сроки и способы уведомления о произошедшем.

Еще один пункт чек-листа — подготовка внутреннего протокола действий при чрезвычайном происшествии. Он должен определять порядок фиксации ущерба, взаимодействия с МВД, МЧС и ФСБ, уведомления страховой компании и контрагентов, а также сбора документов и других доказательств.

Кроме того, бизнесу рекомендуют заранее определить специалистов, которые смогут сопровождать страховые споры и административные дела в случае происшествия.

«Юридический тыл» предлагается подготовить до возникновения инцидента, поскольку после происшествия компании придется одновременно решать вопросы безопасности, восстановления работы объекта, фиксации ущерба и исполнения обязательств перед партнерами.

Подробнее с рекомендациями можно ознакомиться в посте Уральской торгово-промышленной палаты в соцсети.