Екатеринбургские школы вошли в федеральный список учреждений по доле лучших выпускников

УрБК, Екатеринбург, 28.08.2026. Сразу 18 екатеринбургских школ вошли в число сотни лучших в России по конкурентоспособности выпускников. Об этом заявил глава Екатеринбурга Алексей Орлов на августовском педагогическом совещании.

Исследование проведено агентством RAEX, уточнил А. Орлов. Аналитики изучили долю детей, поступивших в престижные российские вузы на бюджетной и платной основе, а также количество олимпиадников и средний балл ЕГЭ.

А. Орлов рассказал, что за последние шесть лет в Екатеринбурге построены 10 детских садов на 2 тыс. 600 мест и 13 школ, рассчитанных почти на 13 тыс. учеников. К новому учебному году откроет свои двери новая школа № 366 на ул. Щорса, 16. Наряду со строительством современных образовательных центров создается инновационная инфраструктура. В городе открыты 6 центров естественно-научного образования «Точка роста», муниципальный детский технопарк «Кванториум», ресурсная школа и школы-спутники для развития инженерного образования.

«Но стены и оборудование — это лишь база. Главное — это содержание. Сегодня наши дети уже в школе пробуют себя в профессиях, работают с реальными индустриальными партнерами и учатся мыслить, как технологические предприниматели», — сказал глава города и поблагодарил педагогов за преданность делу и за смелость в решении сложных задач.

Глава Екатеринбурга ранее встретился с педагогами Ленинского и Железнодорожного района, где подвел итоги развития школьной инфраструктуры территорий. Так, в Ленинском районе за последние пять лет построены новые здания школ № 120 и № 173, отремонтирована школа № 140, обновлен фасад школы № 93, возведен новый корпус детского сада № 233, проведена реконструкция детсадов № 114 и № 233. В Железнодорожном районе после полной реконструкции здания бывшего дома быта открылась и детская художественная школа № 4 им. Г.С. Метелева (ул. Техническая, 34). Масштабно обновлена и образовательная инфраструктура: реконструированы школы № 30, № 83 и школа № 179 в поселке Северка, открыт новый корпус детского сада № 328. Сегодня в Железнодорожном районе работают 21 школа, 34 детских сада и 2 учреждения дополнительного образования.