Свердловская область вошла в топ-5 регионов России по популярности музыкальных стримингов

УрБК, Екатеринбург, 27.08.2026. Свердловская область заняла четвертое место в стране по уровню активных подписок на музыкальные стриминговые сервисы. С начала лета число пользователей музыкальных приложений в регионе выросло почти на 10%, пишет пресс-служба «МегаФона».

В гендерном разрезе мужчины обращаются к стримингам на 60% чаще женщин. Основную аудиторию составляют свердловчане в возрасте 35–44 лет (39%), которые часто включают музыку, чтобы настроиться на работу или отдохнуть. На втором месте находится категория 45–54 лет (25%), далее следуют пользователи 25–34 лет (16%).

Наиболее заметный прирост аудитории зафиксирован среди людей старше 55 лет и детей поколения Альфа (до 17 лет). Летом интерес к аудиоконтенту у школьников 14–17 лет вырос в три раза: во время каникул подростки активно слушают музыку и подкасты, на которые не хватало времени в учебном году.

Тенденцию подтверждают и данные о продажах на торговых площадках. Россияне чаще всего покупают гитары, на которые приходится около 30% от общего объема реализуемых музыкальных инструментов. Далее следуют укулеле (14%), гармошки и синтезаторы (по 10%), а также флейты (7%). Наименьшим спросом пользуются скрипки, тарелки и кахоны.

«Музыка сопровождает нас постоянно, помогая настроиться на качественный отдых, взбодриться утром или снять стресс на работе. Мы предоставляем сервис «МегаФон Музыка», чтобы наши абоненты независимо от возраста могли включать любимые треки и подкасты без рекламы и ограничений», — отметила руководитель бизнес-юнита развития экосистемных продуктов «МегаФона» Елена Козлова.

Наряду со свердловчанами, в десятку самых меломанов вошли жители Москвы, Санкт-Петербурга, Самарской, Нижегородской, Оренбургской областей, Башкирии, Югры, а также Краснодарского и Красноярского краев.