Свердловская область вошла в топ-10 регионов по поиску жилья

УрБК, Екатеринбург, 20.08.2026. Число пользователей сайтов для подбора и покупки жилья в Свердловской области в летние месяцы выросло на 24% по сравнению с началом года. Регион вошел в топ-10 субъектов РФ по числу пользователей порталов для поиска недвижимости, говорится в совместном исследовании «МегаФона» и платформы операций с недвижимостью Циан.

На Среднем Урале наибольший интерес пользователей вызывают двухкомнатные квартиры: на них приходится 35% просмотров объявлений. Далее идут трехкомнатные квартиры с долей 29% и однокомнатные — 18%. На студии приходится 10% просмотров, на многокомнатные квартиры — 9%. При этом в фактических сделках лидируют однокомнатные квартиры, двухкомнатные занимают второе место.

В Екатеринбурге наиболее востребованы по просмотрам квартиры площадью 40–45 кв. м. В целом интерес пользователей равномерно распределен между объектами площадью 35–65 кв. м. Также внимание привлекают квартиры площадью от 130 кв. м, однако такие объекты чаще просматривают без намерения приобрести их. При этом в реальных сделках преобладает более компактное жилье: значительная часть договоров приходится на квартиры площадью 30–45 кв. м.

«Структура сделок на рынке жилья смещена в сторону более компактных квартир относительно структуры просмотров объявлений на Циане. Сталкиваясь с реалиями рынка, покупатели часто жертвуют «квадратами», а иногда и целыми комнатами, чтобы уложиться в имеющийся бюджет», — отмечает ведущий аналитик Циана Елена Бобровская.

По обезличенной статистике «МегаФона», Свердловская область вошла в топ-10 регионов по числу пользователей порталов для подбора жилья. В числе лидеров также Москва и Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Ростовская и Самарская области.

«Как мы видим, южане конкурируют по активности с жителями столичных регионов, а в Северо-Западном федеральном округе наблюдается новый всплеск интереса к недвижимости. Тренд подтверждает наша статистика подключений фиксированного интернета, ведь его, как правило, проводят при переезде. Если в среднем по стране прирост год к году составляет 16%, то в регионах Юга и Кавказа динамика 114%, а на Северо-Западе — 42%», — сообщает директор по развитию фиксированного бизнеса «МегаФона» Артем Филин.

Мужчины несколько чаще женщин изучают сайты с предложениями недвижимости: на них приходится 52% пользователей. Наиболее активной возрастной группой стали люди от 35 до 44 лет — на них приходится 36% пользователей. Далее следуют жители в возрасте 45–54 лет с долей 26% и 25–34 лет — 15%.