Глава Екатеринбурга рассказал о развитии инфраструктуры в Железнодорожном районе

УрБК, Екатеринбург, 27.08.2026. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов на августовском педагогическом совещании рассказал о развитии инфраструктуры в Железнодорожном районе.

В пресс-службе администрации города сообщили, что встреча прошла на площадке детской музыкальной школы № 7 имени С.В. Рахманинова. Градоначальник напомнил, что в прошлом году к 87-летию района состоялось несколько значимых открытий. В их числе — новое четырехэтажное здание детской поликлиники Детской клинической городской больницы № 9 на ул. Готвальда, 8.

После полной реконструкции здания бывшего дома быта открылась и детская художественная школа № 4 имени Г.С. Метелева (ул. Техническая, 34). Еще одно важное событие — новое здание детской музыкальной школы № 7, где среди прочих инструментов есть акустический орган.

Масштабно обновлена и образовательная инфраструктура: реконструированы школы № 30, № 83 и школа № 179 в поселке Северка, открыт новый корпус детского сада № 328. Сегодня в Железнодорожном районе работают 21 школа, 34 детских сада и 2 учреждения дополнительного образования.

За последние пять лет после реконструкции и капремонта открыты пять плоскостных спортивных сооружений: футбольное поле на ул. Таватуйской, 11, современный стадион в Северке и три новые площадки на улицах Пехотинцев, Луначарского и Мамина-Сибиряка. Проведен ремонт скейт-площадки в сквере имени А. Канделя. Ежегодно обновляются и дворовые спортивные объекты.

В рамках программы «Улучшение благоустройства территории Екатеринбурга» продолжается реновация общественных пространств. Так, вместо стихийных парковок в районе разбили четыре площадки для выгула собак. В этом году самая большая двухуровневая площадка появилась и на пересечении проспекта Седова и переулка Теплоходный. В районе также установлена стела «Город трудовой доблести» после присвоения Екатеринбургу этого звания.

«Все эти проекты — результат совместной работы. Благодарен каждому, кто участвовал в их реализации. У Железнодорожного района большой потенциал. Давайте и дальше работать вместе, чтобы он оставался местом, где хочется жить, учиться, тренироваться, добиваться успеха, создавать семьи и растить детей. Мы сделаем все, чтобы у молодежи были условия для полноценной жизни и самореализации», — резюмировал А. Орлов.