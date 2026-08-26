В Екатеринбурге на Международном фестивале молодежи пройдет культурная программа «Вне периметра»

УрБК, Екатеринбург, 26.08.2026. В рамках Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября на площадках в Историческом сквере и Парке им. В. Маяковского пройдет культурная программа «Вне периметра»

В департаменте информполитики региона сообщили, что посещение обеих площадок — бесплатное. В Историческом сквере установят арт-объект «УРАЛ», состоящий из четырех скульптур «Успех», «Работа», «Авангард» и «Любовь». Названия представлены на латинице, русском и английском языке.

На гранитной поверхности за линией водосброса у памятника «Родонит» команда фестиваля «Стенограффия» создаст масштабный мурал. В основу работы войдут произведения Казимира Малевича, Александра Родченко и Ольги Розановой из коллекции Екатеринбургского музея изобразительных искусств.

На четырех основных подходах к Историческому скверу разместят информационные конструкции с картами пространства и материалами об истории Екатеринбурга, зарождении горнозаводской цивилизации на Урале и развитии региона. Информация будет доступна на русском, английском и китайском языках. В зоне у стены водосброса установят световую конструкцию с подвесной сценой. Здесь пройдут световые шоу и музыкальные программы. 11 сентября с 19:00 до 22:00 выступит DJ ELFILTER.

12 сентября с 12:00 до 17:00 состоится фестиваль духовых оркестров с участием Уральского Губернаторского государственного оркестра, Эстрадно-духового оркестра Нижнетагильской Филармонии «Тагил Бэнд», Муниципального духового оркестра Асбеста имени Борисова и Сводного оркестра войск национальной гвардии РФ. В этот же день с 19:00 до 22:00 пройдет DJ-сет Даши Mayer. DJ FANTASTIC FRESH выступит 13 сентября с 19:00 до 22:00.

Международный фестиваль молодежи пройдет в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Ожидается, что он объединит 10 тыс. участников из 190 стран, включая 5 тыс. представителей России и 5 тыс. иностранных гостей. При этом гостями фестиваля по программе «Горожане» смогут стать еще около 5 тыс. жителей Свердловской области.