УрБК, Москва, 26.08.2026. За первую половину 2026 года россияне стали откладывать вдвое меньше средств. Доля доходов, направленных на сбережения, сократилась с 10 до 4,4%. Сюда входят не только банковские вклады, но и покупка ценных бумаг, ПИФов, недвижимости и иностранной валюты, пишут «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

Основная причина — в стремительном росте расходов: траты увеличились на 13,7%, а заработки — только на 7%. В результате у семей остается меньше денег на финансовую подушку, комментируют динамику эксперты. Дополнительное давление создают регулярная покупка продуктов, лекарств, оплата услуг ЖКХ и другие обязательные расходы. Они быстрее сокращают объем денег, которые можно было бы направить на сбережения, отмечает директор по аналитике Инго Банка.

Свою роль сыграло и снижение ключевой ставки. В I полугодии доходность вкладов уменьшилась вслед за ставкой ЦБ, и привлекательность банковских продуктов ухудшилась, отметила ведущий аналитик «Риком-Траст». Происходящее правильнее рассматривать как нормализацию использования доходов после эффекта исключительно высоких ставок 2025 года, уточнил старший инвестиционный консультант «Финама» Тимур Нигматуллин. Хорошие проценты стимулировали население откладывать больше, а сейчас этот тренд замедляется.

В Банке России подчеркнули, что снижение доли сбережений нормально при уменьшении ключевой ставки. Нынешний уровень 4,4% все еще выше, чем в 2017–2019 годах, когда в первой половине года люди откладывали 3,9% доходов, добавили в пресс-службе регулятора.

Пока признаков массового оттока депозитов из банковской системы нет. По данным ЦБ, средства граждан продолжают расти, а финансовые организации располагают достаточным фондированием. Однако в дальнейшем склонность к накоплениям может продолжить снижаться, если доходы будут расти медленнее расходов, а ставки по депозитам — уменьшаться. Такой сценарий допускают сразу несколько аналитиков, в том числе международный финансовый советник Мария Ермилова и ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова.