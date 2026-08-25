Свердловский Роспотребнадзор изъял из оборота более 3 тонн мясной продукции

УрБК, Екатеринбург, 25.08.2026. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области по итогам проверок в 2026 году изъяло из оборота 3,3 т мясной продукции. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В январе–июне 2026 года специалисты проверили 35,5 т мясной продукции и обнаружило, что 8% проб (из 821 отобранных) не соответствовали требованиям. В забракованной продукции выявлены несоответствие нормативам качества, фальсификация, нарушения правил маркировки и отсутствие документов, подтверждающих качество и безопасность продукции.

По итогам проверок составлено 57 протоколов об административном правонарушении. Кроме того, ведомство выписало штрафы на сумму более 1,8 млн руб. и выдало 63 предписания об устранении нарушений, разработке программы мероприятий по предотвращению причинения вреда, о приостановлении реализации продукции.