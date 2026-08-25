Застройщики остановили вывод в продажу новых проектов из-за избытка предложений

УрБК, Москва, 25.08.2026. На российском рынке новостроек фиксируется замедление вывода в продажу новых проектов на фоне затоваренности на рынке. На это в своем блоге REBURGуказал начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков, ссылаясь на данные Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).

По состоянию на начало августа объем нереализованных квартир в проектах с открытыми продажами составил 54,5 млн кв. м, что на 1% ниже показателя годичной давности. При этом существенно вырос объем рыночных резервов — проектов, по которым опубликована проектная декларация, но продажи еще не стартовали: он достиг 29,1 млн кв. м, увеличившись за год на 12%.

«Многие девелоперы взяли паузу и не выводят в продажу новые проекты, ожидая лучших условий по финансированию и более стабильного спроса со стороны покупателей. Но проблема многих рынков не столько в низком спросе, сколько в избыточном предложении. И в этом контексте, рыночный навес из потенциального предложения — еще один фактор, который обеспечит повышенную конкуренцию в следующем году (а еще в прошлом году рынок пугали дефицитом)», — пояснил М. Хорьков.

Эксперт полагает, что ключевым вопросом для отрасли в 2026 году станет не только динамика ключевой ставки и восстановление спроса, но и то, какой объем отложенного предложения одновременно выйдет на рынок. В случае одновременного запуска отложенных проектов конкуренция за покупателя останется высокой даже при улучшении условий кредитования, отмечают аналитики, заключил Михаил Хорьков.