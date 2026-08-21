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Все троллейбусы Екатеринбурга подключены к сервису оплаты проезда через геолокацию

УрБК, Екатеринбург, 21.08.2026. В Екатеринбурге завершен первый этап внедрения нового сервиса для пассажиров общественного транспорта — оплата проезда по геолокации. Оплата проезда через геолокацию теперь возможна на всех троллейбусных маршрутах и в новых трамваях.

В департаменте информполитики администрации города сообщили, что следующий этап — подключение к геолокации автобусов. В первую очередь это коснется нового подвижного состава. Далее к сервису подключат все транспортные средства.

Чтобы оплатить проезд по геолокации, необходимо установить на смартфон приложение «ЕКАРТА» и включить Bluetooth. При запуске приложения выбрать способ оплаты «Оплатить по геолокации» (смартфон автоматически определит транспортное средство и маршрут) и, подтвердив оплату через Систему быстрых платежей (СБП), получить электронный билет.

АО «И-СЕТЬ» напоминает, что сервис «Оплата по подписке» поможет сэкономить время и сделает покупку билета еще более безопасной. Пассажирам не придется каждый раз заходить в мобильный банк для оплаты проезда.

«Пилотный запуск сервиса оплаты по геолокации на отдельных городских маршрутах стартовал в конце прошлого года на нескольких городских маршрутах. Обновление подвижного состава и развитие системы общественного транспорта — этапы транспортной реформы города, инициированной главой Екатеринбурга Алексеем Орловым. Курирует сферу курирует заместитель главы города Александр Толкачев», — сообщили в департаменте.

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