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Челябинка предстанет перед судом в Екатеринбурге за контрабанду денег

УрБК, Екатеринбург, 21.08.2026. Октябрьский районный суд Екатеринбурга рассмотрит дело о контрабанде наличных денежных средств в особо крупном размере (пункт «а» части 2 статьи 200.1 УК РФ).

В пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры сообщили, что в июне 2026 в международном аэропорту Кольцово Екатеринбурга при прохождении таможенного контроля задержали жительницу Челябинской области.

«Женщина скрыла факт наличия при себе в ручной клади более 5,1 млн руб., которые подлежат обязательному декларированию», — говорится в сообщении ведомства.

Деньги у женщины изъяли и обратили в доход государства.

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