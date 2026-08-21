Онлайн-ретейлеры предупредили о проблемах с оплатой заказов через иностранные браузеры

УрБК, Москва, 21.08.2026. Онлайн-сервисы предупредили о проблемах с оплатой заказов в связи с переходом на российские сертификаты безопасности, пишут «Ведомости» со ссылкой на участников онлайн-рынка.

У клиентов онлайн-ретейлеров могут возникнуть сложности с оплатой товаров и услуг через иностранные браузеры. По крайней мере, некоторые из них уже выпустили соответствующие предупреждения. В частности, на сайте Lamoda появилась плашка с надписью «Проблемы с оплатой картами». Если покупателю не удается оплатить заказ, компания рекомендует сделать это через «Яндекс Браузер» или мобильное приложение. Причины возникновения проблемы, а также сроки ее устранения там не указаны.

С теми же трудностями столкнулся интернет-провайдер XLine. Он заявил о сбое при открытии платежного модуля на сайте и в личном кабинете 5 августа. Своим клиентам провайдер рекомендовал, в частности, воспользоваться российскими браузерами, например «Яндекс Браузером». На сайте сети санаториев и отелей «РЖД-Здоровье» также появилось предупреждение о возможных сложностях при оплате проживания. Решить их можно либо за счет перевода через СБП, либо с помощью «Яндекс Браузера» при заселении. Интернет-магазин промышленного оборудования «Мобильная Резка» на своей странице пишет, что оплатить товар через Chrome, Safari, Opera, Firefox и Edge может не получиться.