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12 августа 202617:26

УБРиР обновил мобильное приложение для Android

Фото предоставлено пресс-службой УБРиРа

УрБК, Екатеринбург, 12.08.2026. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) выпустил обновленную версию мобильного приложения для устройств на Android. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

В приложение встроены сертификаты национального удостоверяющего центра Минцифры РФ. Для большинства пользователей обновление пройдет автоматически. Клиентам сотключеннымавтообновлением рекомендуют установить новую версию приложения через RuStore.

«В начале августа мы столкнулись с серьезным вызовом после отзыва сертификатов безопасности международными удостоверяющими центрами. Эта санкционная мера затронула клиентов многих крупных российских компаний, в том числе – нашего банка. Команда УБРиР смогла в сжатые сроки предложить пользователям обновленный сервис мобильного банка, в который уже «зашиты» национальные сертификаты. Новая версия нашего приложения для устройств на ОС Андроид содержит необходимые для бесперебойной работы опции и позволит клиентам управлять своими финансами в привычном режиме», — отметил вице-президент – коммерческий директор УБРиР Сергей Жуков.

В банке уточнили, что если при входе в приложение появляется сообщение о невозможности установить соединение, пользователю необходимо нажать кнопку «Выход» в правом верхнем углу и повторить вход. При этом потребуется указать номер карты, номер телефона и код из СМС.

Для корректной работы переводов через Систему быстрых платежей (СБП) банк также рекомендует дополнительно установить сертификаты Минцифры на устройство, с которого клиент входит в мобильный банк. Это может потребоваться, если при оплате сторонний ресурс перенаправляет пользователя на сайт банка.

Для доступа к веб-версии интернет-банка банк рекомендует использовать Яндекс Браузер. При использовании других браузеров клиентам советуют установить на устройство сертификат Минцифры по инструкции на сайте «Госуслуг».

В пресс-службе пояснили, что сертификат безопасности подтверждает подлинность сайта и шифрует передаваемую между пользователем и ресурсом информацию. После введения санкций против российских банков сайты и приложения финансовых организаций начали переходить на использование сертификатов национального удостоверяющего центра Минцифры.

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Фото предоставлено пресс-службой банка УБРиР
05 августа 202620:09

Приложение УБРиР для Android возобновило работу

УрБК, Екатеринбург, 05.08.2026. Мобильное приложение Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) для устройств на операционной системе Android возобновило работу в штатном режиме, сообщили в пресс-службе банка. Клиенты могут совершать необходимые платежи через приложение. В случае возникновения сложностей банк рекомендует обновить программу через российский магазин приложений RuStore и повторно пройти авторизацию по номеру карты и телефона. Для корректной работы интернет-банка и мобильного приложения пользователям также советуют установить на устройства российские сертификаты