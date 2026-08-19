В Екатеринбурге более 90% курьеров на электровелосипедах нарушают ПДД

УрБК, Москва, 19.08.2026. Свыше 90% курьеров, доставляющих товары на электровелосипеде, нарушают правила дорожного движения (ПДД). Об этом говорится в исследовании российского разработчика и производителя комплексных решений в области ИИ-видеонаблюдения Netvision, пишет ТАСС.

Специалисты проанализировали данные с камер на крупнейших улицах в Екатеринбурге. Из 47,6 тыс. поездок, которые были распознаны с момента запуска платформы в мае 2026 года, без нарушения проехали только 6% курьеров.

Самым частым игнорируемым правилом стал проезд по пешеходному переходу без спешивания — около 80% всех нарушений. При этом за последний месяц из 18,7 тыс. поездок правила ПДД соблюдали также только 6% водителей.

Netvision ранее подсчитали, что лишь около 10% самокатчиков соблюдают правила дорожного движения. Только за последний месяц в Екатеринбурге выявили более 28 тыс. нарушений ПДД самокатчиками.

С середины июля в Свердловской области начали автоматически фиксировать новое правонарушение — управление мототранспортом без защитного шлема. На существующие комплексы фото- и видеофиксации установили новое программное обеспечение, которое позволяет расширить спектр выявляемых нарушений. На данный момент распознавать отсутствие шлема умеют более 100 дорожных камер в регионе. Об этом сообщил ранее врио заместителя начальника Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) Госавтоинспекции по региону Сергей Кобяков.