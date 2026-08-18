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Вчера17:11

В Свердловской области дорожные камеры начали фиксировать езду без мотошлемов

УрБК, Екатеринбург, 18.08.2026. В Свердловской области с середины июля начали автоматически фиксировать новое правонарушение — управление мототранспортом без защитного шлема. Об этом на пресс-конференции сообщил врио заместителя начальника Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) Госавтоинспекции по региону Сергей Кобяков.

По его словам, на существующие комплексы фото- и видеофиксации установили новое программное обеспечение, которое позволяет расширить спектр выявляемых нарушений. На данный момент распознавать отсутствие шлема умеют более 100 дорожных камер в регионе. Такое нововведение направлено на снижение травматизма, так как отказ от защитной экипировки напрямую угрожает жизни водителей мототехники.

«Лица, управляющие мототранспортом, не используют мотошлем и тем самым подвергают свою жизнь опасности. На существующие комплексы устанавливаем новое ПО, которое позволяет расширить спектр выявляемых административных правонарушений на каждом участке», — пояснил С. Кобяков.

Представители Госавтоинспекции также отметили общую положительную динамику в сфере дорожной безопасности. По сравнению с прошлым годом, количество аварий с пострадавшими или погибшими людьми снизилось на 10%. Общее число погибших в ДТП уменьшилось на 16%, а пострадавших — на 8%.

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