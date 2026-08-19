В Екатеринбурге после капремонта открылась школа № 69 на 960 мест

УрБК, Екатеринбург, 19.08.2026. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов оценил результаты капитального ремонта школы № 69. В ней смогут учиться 960 детей, сообщили в департаменте информполитики города.

Работы в здании, построенном в 1950-х годах, завершились более чем за год. В школе впервые провели капитальный ремонт, обновив инженерные системы, систему кондиционирования, кровлю, окна и полы, а также кабинеты.

«Работы проведены чуть более чем за год. Полностью обновлены инженерные системы, кондиционирование, заменена кровля, окна, полы, отремонтированы кабинеты. Благодаря грамотному подходу к проектированию увеличена вместимость обеденного зала — теперь в учреждении будет осуществляться полный цикл приготовления пищи», — заявил А. Орлов.

В трехэтажном здании оборудовали 20 учебных помещений, в том числе кабинеты информатики, проектно-исследовательской деятельности и робототехники. Также в школе появились актовый и спортивный залы, кабинеты педагога-психолога и учителя-логопеда.

В учреждении оборудовали современный пищевой и медицинский блоки. Пищеблок спроектирован с учетом санитарных требований, медицинский блок оснащен необходимым оборудованием и инвентарем.

В рамках госпрограммы «Доступная среда» у центрального входа установили подъемник и тактильные указатели для слабовидящих, а также оборудовали специальные санузлы.

Обновленная школа примет учеников и педагогов 1 сентября.

С 2021 года в Екатеринбурге в разных районах построили 14 школ более чем на 12 тыс. мест, отметил А. Орлов. В День знаний также планируется открыть школу № 366 на 1,5 тыс. мест.